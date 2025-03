SAN MARINO - ROMÂNIA. Mircea Lucescu (79 de ani) a vorbit despre criteriile pe care s-a bazat în alcătuirea primul 11 pentru meciul cu sanmarinezii, din etapa #2 din calificările pentru Cupa Mondială din 2026.

Mircea Lucescu a transmis că s-a bazat pe dorința de revanșă pe care jucătorii care au evoluat cu Bosnia au acumulat-o după înfrângerea din prima etapă, 0-1.

SAN MARINO - ROMÂNIA. Mircea Lucescu, despre cum a alcătuit primul 11

„Prea multe nu erau de spus, un discurs motivaţional nu-şi avea locul. Am făcut analiza pentru ce a fost cu Bosnia, am analizat adversarul, am discutat ce poate fi, am anunţat potenţialul net superior lor.

Mă aştept la un meci foarte bun, cu o disponibilitate totală în joc. Au acumulat prea multă amărăciune, frustrare după acel meci cu Bosnia, ca de data asta să nu fie ce trebuie.

În alcătuirea primului 11 am considerat că cei mai afectaţi de rezultat au fost cei care au fost în teren cu Bosnia şi care-şi doresc mult victoria.

Aş fi vrut ca după acel meci schimbările pe care le fac să semene cu o pedeapsă. Ceilalţi sunt pregătiţi, cinci jucători pot schimba şi e important ca toţi să dea echipei ce trebuie să dea, ce merită această echipă”, a declarat selecționerul României la Prima TV.

Mircea Lucescu a efectuat două schimbări pentru meciul cu San Marino, din etapa #2 a calificărilor pentru Cupa Mondială din 2026.

Horațiu Moldovan a intrat în poartă în locul lui Florin Niță, în timp ce Ianis Hagi a intrat în locul lui Florin Tănase, care are probleme medicale.

San Marino - România, echipele de start

San Marino: Amici – G. Benvenuti, Cevoli, T. Benvenuti, Tosi – Golinucci, Capicchioni, Zannoni – Contadini, Nanni, Berardi

Amici – G. Benvenuti, Cevoli, T. Benvenuti, Tosi – Golinucci, Capicchioni, Zannoni – Contadini, Nanni, Berardi Rezerve : De Angelis, Zavoli, Fabbri, Rossi, Santi, Valentini, Pasolini, Giacopetti, Sensoli, Riccardi, Mularoni, Valli Casadei

: De Angelis, Zavoli, Fabbri, Rossi, Santi, Valentini, Pasolini, Giacopetti, Sensoli, Riccardi, Mularoni, Valli Casadei Selecționer: Roberto Cevoli

Roberto Cevoli România: Moldovan – Rațiu, Popescu, Burcă, Bancu – R. Marin, M. Marin, Stanciu - Man, Drăguș, Hagi

Moldovan – Rațiu, Popescu, Burcă, Bancu – R. Marin, M. Marin, Stanciu - Man, Drăguș, Hagi Rezerve : Niță, Târnovanu, Rus, Ghiță, Alibec, Chipciu, Ciobotariu, Politic, Dragomir, Mitriță, Sorescu

: Niță, Târnovanu, Rus, Ghiță, Alibec, Chipciu, Ciobotariu, Politic, Dragomir, Mitriță, Sorescu Selecționer: Mircea Lucescu