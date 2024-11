Mircea Rednic, învins, dar tăios Antrenorul de la UTA a trimis „săgeți” spre Dinamo: „Am întâlnit echipe mult mai puternice”

DINAMO - UTA ARAD 1-0. Mircea Rednic (62 de ani) este convins că echipa sa merita mai mult din acest joc.

De asemenea, tehncianul arădenilor nu a ezitat să-și înțepe fosta echipă.

Unicul gol al partidei a fost marcat de Dennis Politic în minutul 26.

DINAMO - UTA ARAD. Mircea Rednic: „Cred că meritam mai mult”

La finalul partidei, Mircea Rednic a spus că echipa sa a făcut un meci bun și merita să plece neînvinsă de pe „Arcul de Triumf”.

„Dezamăgire, eu cred că meritam mai mult. Am avut momente bune, am construit, am avut acțiuni periculoase.

Golubovic a fost într-o formă bună, ei au avut un gol dintr-o minge lungă respinsă, a venit Politic, și aia a fost o minge deviată ușor.

Trebuia să fim mai lucizi, ne-am precipitat. A fost mai mult o luptă, trebuia să fim mai calmi, mai inteligenți. Au fost câteva situații în care chiar am fost periculoși, dar n-am reușit să înscriem.

Toată echipa e vinovată la golul primit. Au mai avut un șut în prima repriză, în rest, n-au avut mari situații.

S-au apărat, au gestionat mult mai bine decât noi. Și ultimele partide tot așa le-am pierdut. De asta mi-e ciudă. Îmi place că le e ciudă (n.r.- jucătorilor) că au pierdut că ăsta nu e meci de pierdut”, a declarat Mircea Rednic.

Mircea Rednic: „Am întâlnit echipe mult mai puternice decât Dinamo”

Totodată, tehnicianul arădenilor nu a ratat ocazia să-și înțepe fosta echipă și a subliniat faptul că în acest moment Dinamo nu are echipă de play-off.

„Am întâlnit echipe mult mai puternice decât Dinamo. Dinamo a luptat”.

De asemenea, Rednic a declarat că nu este deranjat de momentele în care este înjurat și huiduit de suporterii „câinilor”: „De asta nu mai pot eu, mie mi-e ciudă că n-am câștigat”.

5 perioade distincte a bifat Mircea Rednic pe banca lui Dinamo (2006- 2007, 2008- 2009, 2015- 2016, 2018- 2019, 2021)

Clasament Liga 1