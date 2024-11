Sancțiuni în Ligue 1  Lyon şi Nice vor juca cu porțile parțial închise » Care este motivul

Echipele Olympique Lyon și Nice au fost sancționate de Comisia de Disciplină a Ligii Profesioniste de Fotbal din Franța (LFP) cu închiderea parțială a stadioanelor pentru câte un meci.

Decizia a venit în urma incidentelor cauzate de suporteri în partidele recente din Ligue 1, conform reuters.com.

Fanii lui Lyon au folosit materiale pirotehnice în timpul meciului câștigat cu 1-0 pe teren propriu împotriva lui St. Etienne la începutul lunii noiembrie, provocând întreruperea jocului.

Vestea este una foarte proastă pentru echipă, deoarece se confruntă deja cu presiuni financiare, fiind retrogradată provizoriu de Direcția Națională de Control al Gestiunii din cauza gestiunii financiare deficitare.

Nice a primit o pedeapsă similară după incidentele din remiza cu Lille, scor 2-2, când suporterii au lansat articole pirotehnice care au perturbat desfășurarea meciului.

Olympique Marseille a fost sancționată cu închiderea stadionului pentru un meci în urma incidentelor din înfrângerea cu 3-1 în fața lui AJ Auxerre. În acel meci, obiectele aruncate de suporteri au lovit inclusiv un jurnalist , conform sursei citate.

Pentru Marseille, în cazul în care vor exista noi incidente legate de comportamentul suporterilor, sancțiunea se va aplica automat, pe lângă eventuale alte pedepse.

67.000 de locuri

are stadionul lui Marseille, „Stade Velodrome”; 59.000 de locuri are arena pe care joacă Lyon, „Groupama Stadium”, iar stadionul pe care joacă Nice, „Allianz Riviera”, are 35.000 de locuri