FCSB - Lyon 1-3. Paulo Fonseca, antrenorul francezilor, nu a uitat că echipa sa a suferit în prima jumătate de oră: „Le-am spus jucătorilor că primele 15 minute aici sunt foarte dificile, cu intensitatea creată de Bucarest, cu această atmosferă extraordinară”.

Antrenorul lyonezilor a vorbit la conferință și despre pedeapsa dictată împotriva lui, 9 luni de suspendare în Franța după ce a urlat în fața arbitrului la ultimul meci din Ligue 1: „Circ mediatic. Nu a fost agresiune fizică. E nedrept”.

Returul va avea loc joia viitoare, în Franța, de la ora 22:00.

Paulo Fonseca a venit liniștit la conferință, după 3-1 cu FCSB. Antrenorul lui Lyon fusese suspendat 9 luni cu o zi înainte, dar victoria de pe Arena Națională i-a dat încredere.

A vorbit și despre roș-albaștrii, nu doar despre jucătorii săi.

FCSB - Lyon. Fonseca: „Încă nu suntem calificați. Trebuie să fim atenți la retur”

Întrebat dacă s-ar fi putut schimba jocul în cazul în care FCSB ar fi deschis scorul, portughezul a răspuns:

„Nu știu, a fost un moment important când Perri, portarul nostru, a avut două parade uriașe

Le-am spus jucătorilor că primele 15 minute aici sunt foarte dificile, cu intensitatea creată de Bucarest, cu această atmosferă extraordinară care ajută echipa română”.

A adăugat: „Cred totuși că noi am controlat bine aceste momente. Am avut și un portar extraordinar, însă am făcut și un meci bun”.

Nu se consideră calificat nici acum, la acest scor.

„Nu încă. Să joc contra acestei echipe e foarte greu. Trebuie să fim atenți la retur, jucăm acasă”.

Despre Bucarest… Nu individualizez, aveți mulți jucători buni, o echipă care muncește mult și o echipă pe care-mi place să o văd. Cu un antrenor care a lucrat bine. Paulo Fonseca, antrenor Lyon

Fonseca: „Circ mediatic. Nu a fost o agresiune fizică. E nedrept”

E convins că dubla europeană contra FCSB nu va fi ultima la Lyon. Chiar dacă a fost suspendat 9 luni. A lansat un mesaj de disperare, spunând că i s-a făcut o nedreptate.

„Nu. Nu va fi ultima mea apariție la Lyon. Cred că avem posibilitatea recursului la trei tribunale sportive. Mă aștept ca acest recurs să poată facă dreptate. Pedeapsa nu a fost corectă”, a afirmat Fonseca.

A continuat: „E important de spus. Nouă luni de pedeapsă după o asemenea situație, pentru care m-am scuzat mi se pare nedrept”.

Acest circ mediatic care a susținut că a fost o agresiune… Aveți imaginile, nu am atins arbitrul, am urlat, l-am agresat verbal, dar nu a fost o agresiune fizică și nu am intenționat să o fac. Paulo Fonseca, antrenor Lyon

Nu s-a oprit: „Cei care m-au pedepsit au făcut-o din cauza situației generale din fotbalul francez.

Câte situații de acest gen avem în toate campionatele, inclusiv în Franța, dar sancțiunile sunt diferite. E incorect”.

Fonseca: „Un moment emoționant”

Când i s-a amintit că toți jucătorii lyonezi s-au strâns în jurul lui după golul de 0-1, a făcut o mică pauză. Apoi, a spus:

„A fost un moment foarte emoționant, a avea susținerea jucătorilor, a clubului într-un asemenea moment înseamnă mult.

A fost un moment frumos, care a dovedit că suntem împreună, că jucătorii sunt alături de mine”.