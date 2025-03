„Nimănui nu i-a păsat” Phil Jones și cel mai dificil moment după retragerea din fotbal: „Nu voi mai vorbi niciodată cu ei”

Phil Jones (33 de ani) a plecat de la Manchester United la începutul lunii iulie 2023, iar în martie 2024 a agățat ghetele în cui.

Fostul fundaș englez a afirmat că unul dintre cele mai dificile momente după retragere a fost cel în care a părăsit grupul de WhatsApp al „diavolilor roșii”.

O serie de accidentări i-a încheiat cariera de fotbalist celui care a adunat 27 de selecții în naționala Angliei.

Phil Jones: „Am ieșit din grupul de WhatsApp al lui Manchester United. Nimănui nu i-a păsat”

„Credeți sau nu, a fost destul de emoționant. Am fost pe grupul de WhatsApp de ani de zile. Ne trimiteam imagini și tot felul de chestii.

Îmi amintesc că stăteam în dormitor și ziceam: «Băieți, a fost o plăcere și bla, bla, bla. Cu unii am jucat mult, pe alții abia v-am cunoscut, dar a fost o plăcere absolută. Vă doresc toate cele bune și voi fi cel mai mare suporter al vostru».

De fapt, a fost un moment dificil. Am așteptat un minut și nu a fost niciun răspuns. Le spuneam «Am plecat, am plecat, am plecat, am plecat!». Nimănui nu-i păsa. Dar asta este. Acesta este fotbalul.

Lucrurile se mișcă atât de repede și vin alții în locul tău. Am jucat cu unii oameni timp de șase ani. Nu îi voi mai vedea niciodată. Nu voi mai vorbi niciodată cu ei”, a spus Jones, citat de The Sun.

12 ani a petrecut Phil Jones la Manchester United (2011-2023). A jucat în 229 de meciuri, a marcat 6 goluri și a oferit 8 pase decisive.

Phil Jones: „Am avut nevoie de timp pentru a reflecta”

Jones a dezvăluit că nu s-a putut uita la fotbal în primele șase luni după retragere.

„M-am trezit devenind foarte nervos față de joc și eu nu eram așa, dar am avut nevoie de timp pentru a reflecta și a mă împăca cu ceea ce sa întâmplat și cum s-a întâmpla. Acum mă uit înapoi și sunt într-un loc minunat”.

Jones a revenit în fotbal, a urmat un curs de director de fotbal și apoi a obținut licența A de antrenor UEFA în timp ce lucra cu echipa U18 a lui United.

19,3 milioane de euro a plătit Manchester United pentru a-l transfera pe Phil Jones de la Blackburn Rovers, în 2011.