„Infecția mă devorase”  Franck Ribery, detalii dureroase despre finalul carierei: „Au fost la un pas să-mi taie piciorul”

Franck Ribery (41 de ani) s-a retras din fotbal în 2022, după trei ani petrecuți în Italia, la Fiorentina și Salernitana.

Fostul mare fotbalist francez a dezvăluit că a fost aproape să-și piardă piciorul pe finalul carierei: „Infecția mă devorase”.

Ribery își dorește ca Zinedine Zidane (52 de ani) să devină noul selecționer al Franței.

După 12 ani petrecuți la Bayern Munchen (2007-2019), Ribery a mers în Italia, unde a mai jucat 76 de meciuri. Până la urmă, a fost nevoit să-și încheie cariera din cauza durerilor la genunchi.

Franck Ribery: „Au fost la un pas să-mi taie piciorul”

Fostul internațional francez a dezvăluit că aproape că a fost nevoit să apeleze la o amputație, din cauza unei infecții cu stafilococul auriu.

„Genunchiul mă durea din ce în ce mai tare. Nu mă mai antrenam între meciuri, ci mă recuperam pentru a mă proteja. Îmi luam două zile libere, apoi trei sau patru.

Mi-am pierdut ritmul. Apoi testele au arătat că nu mai aveam cartilaj. M-am operat în Austria. Operația a decurs bine, fiind plasată o placă în interior.

Aproape cinci luni mai târziu, am avut o infecție gravă. Timp de două luni am luat pastile. Placa a fost îndepărtată. Infecția mă devorase. Era atât de gravă încât aveam găuri pe tot piciorul.

Am luat stafilococul auriu. Am stat în spital în Austria timp de 12 zile. Am fost foarte speriat. Au fost la un pas să-mi taie piciorul", a declarat Ribery pentru L'Equipe.

Franck Ribery: „Am fost mai mult decât un jucător la Bayern”

În vara anului 2007, Bayern Munchen plătea 30 de milioane de euro pentru a-l transfera pe Ribery de la Olympique Marseille.

Au marcat 12 ani în care francezul a devenit o legendă a clubului din Germania.

„Din prima zi, timp de 12 ani și 23 de titluri, am dat totul. Ei știu că nu am trișat niciodată.

Am adus mentalitatea mea, pentru a fi uniți, pentru a cimenta echipa, clubul și vestiarul. Am fost așa cu jucătorii, cu staff-ul, cu antrenorii, cu managerii. Și cu tribunele.

Cred că am fost mai mult decât un jucător la Bayern. Chiar și atunci când un copil, bucătăreasa sau femeia de serviciu aveau nevoie de un bilet, eu îl luam pentru ei.

Eu și Arjen (n.r. - Robben) ne-am tot certat, dar a devenit un prieten, aproape un frate, ca mulți alții”, a spus francezul.

306 goluri a influențat Franck Ribery în cele 425 de meciuri disputate în tricoul lui Bayern Munchen. A marcat de 124 de ori și a livrat 182 de pase decisive.

Zinedine Zidane, favoritul lui Ribery pentru funcția de selecționer al Franței

Didier Deschamps va părăsi naționala Franței după Campionatul Mondial din 2026, iar Ribery consideră că Zidane este cel mai potrivit înlocuitor pentru actualul selecționer.

„Este întotdeauna o plăcere să fiu cu Zizou. Întotdeauna am avut o relație bună. El este ca un frate mai mare.

Ne-am reîntâlnit vara trecută la un turneu la Marsilia, la el acasă, și parcă a fost ieri. Aici vedem că se integrează. El este încă un model de urmat pentru simplitatea, discreția și respectul său.

Este un punct de referință în dezvoltarea mea ca antrenor. A înmânat diplomele cu calm, fără să stea pe gânduri.

S-a ocupat de tineri, de Castilla de la Real Madrid, apoi a fost asistent și în cele din urmă a devenit un mare antrenor. Și-a luat timp, și vorbim despre Zizou!

El a fost întotdeauna un exemplu. Este ca Xabi Alonso. De asemenea, a făcut lucrurile potrivite pentru a redeveni la fel de mare și pe bancă.

Îi doresc să fie următorul selecționer, Zizou este cea mai bună persoană care i se putea întâmpla selecționatei «Les Bleus». Zizou este cea mai frumoasă imagine a Franței! ”, a concluzionat Ribery.

7 meciuri au jucat împreună Franck Ribery și Zinedine Zidane, toate la naționala Franței. 6 dintre ele, în drumul spre finala CM 2006, pierdută în fața Italiei, la loviturile de departajare.