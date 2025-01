Minusul lui Drăgușin taie atacul! Analiza care arată ce a pierdut Tottenham după accidentarea duetului Romero - Van de Ven

Radu Drăgușin a jucat 22 de meciuri consecutive din toamnă la Tottenham în toate competițiile. Perioadă în care stoperii titulari, Cristian Romero și Micky van de Ven, au fost accidentați.

„Tricolorul” nu a putut compensa absența lui Romero și Van de Ven. Are cifre mult mai slabe decât aceștia la „pase progresive” și complete, avansând cea mai mică distanță cu mingea la picior.

Lipsa lui Romero și Van de Ven a afectat puternic și ofensiva. Londonezii au ieșit mai greu din apărare, au adus mai puține baloane în față, nu au mai avut posesie și nici presingul nu a mai fost eficient. Efectul: locul 15 în Premier League!

Tottenham nu a stat rău în primele două luni ale sezonului în Premier League. Dar spre sfârșitul toamnei, situația a devenit tot mai alarmantă, critică uneori în timpul iernii.

Cifrele ultimelor zece etape sunt îngrijorătoare pentru Spurs:

Un succes

Un egal

8 înfrângeri

4 puncte din 30 posibile

18-23 golaveraj

15 este locul ocupat acum de Tottenham, cu 24 de puncte în 23 de etape. Are doar 8 puncte peste zona retrogradării

Nu a mai învins din 15 decembrie (5-0 în deplasare la Southampton), are șapte etape la rând fără victorie, ultimele patru fiind eșecuri!

Tottenham, 10 eșecuri în cele 22 de meciuri ale lui Drăgușin

Totul se leagă de accidentarea celor doi fundași centrali titulari, Cristian Romero și Micky van de Ven, susține The Times, a cărui analiză arată că argentinianul și olandezul sunt vitali pentru stilul 100% ofensiv al lui Ange Postecoglou, în care mingea e elementul principal.

Radu Drăgușin i-a înlocuit și, în absența celor doi, a legat 22 de meciuri în toate competițiile:

14 în Premier League.

4 în Europa League.

3 în Cupa Ligii.

1 în Cupa Angliei.

10 înfrângeri a suferit Tottenham în cele 22 de partide în șir ale lui Radu Drăgușin (8 victorii și 4 egaluri)

Drăgușin, medie mai slabă de „pase progresive” și pase complete

De ce sunt atât de importanți Romero și Van de Ven pentru Tottenham?

Pentru că ei demarează întotdeauna atacul, stoperii sunt primii care avansează cu mingea la picior sau care pasează înainte. Iar Drăgușin nu are aceeași calitate la controlul balonului și pasă.

Jucăm în față, ne apropiem de poartă, fotbalul e despre goluri. Pornim atacul din spate întotdeauna, iar asta înseamnă că punem jucătorii în situații dificile, și fundașii, și portarul, care ar prefera să nu primească mingea în anumite zone în anumite momente. Dar le spunem că trebuie să o facă Ange Postecoglou, manager Tottenham

Analiza The Times arată că Van de Ven are în medie 4,89 pase progresive, Romero 4,44, Davies 4,2, în timp ce Drăgușin are doar 2,66. Numai Gray e după el, cu 2,16.

Micky van de Ven, cel mai ofensiv stoper al lui Tottenham Foto: Imago

Ce e considerată o „pasă progresivă”? Cea care mișcă mingea cel puțin 10 metri spre poarta adversă din cel mai îndepărtat punct la ultimele 6 încercări. Sunt excluse pasele realizate în 40% din partea defensivă a terenului.

Nici la capitolul „pase complete” Drăgușin nu stă bine. Are cel mai slab procent.

85,2 la sută e procentul paselor reușite de Radu Drăgușin la Tottenham în acest sezon

Cât a jucat, Van de Ven a avut 91,3%, cea mai mare printre fundașii centrali ai lui Spurs. Romero, al doilea, 90,1%.

Numai ei au depășit 90%. Gray 89%, Davies 88,1%.

Drăgușin avansează prea puțin cu mingea la picior. Toate efectele negative

Nu doar pasele sunt importante, ci și să aduci balonul în față.

Romero a avansat în medie 55,5 de metri cu mingea la picior, Van de Ven 52,4 m, Gray 48,5 m, Davies 45,1 m.

40,1 metri a urcat Radu Drăgușin spre careul advers cu balonul la picior, ultimul dintre cei 5 stoperi folosiți în acest sezon

Odată cu „dispariția” din echipă a lui Romero și Van de Ven din cauza accidentărilor, ofensiva a fost mult afectată. O dovadă, extremele Kulusevski și Son au avut mult mai puține mingi și acțiuni.

Potrivit The Times, Tottenham se chinuie să iasă cu mingea din apărare și, în consecință, nu mai poate controla terenul, jocul, adversarul.

Cristian Romero, mereu cu privirea înainte Foto: Imago

Nici nu mai poate păstra posesia, nu mai obligă rivalii să se apere, nici nu mai face presing la fel de intens și eficient.

Alt efect negativ, „Spurs nu-și mai țin adversarii în treimea lor defensivă și sunt forțați să alerge după ei. De aici, sunt mai vulnerabili la contraatacuri”.

Pentru Ange Postecoglou, o veste bună: Van de Ven e refăcut total, gata să reintre. Romero e așteptat să revină și el în curând.