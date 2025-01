Vasile Maftei, 44 de ani, a colaborat cu regretatul Dinu Gheorghe, la Rapid, între anii 2000-2006, și au ținut legătura până la decesul celui din urmă.

Fostul căpitan din Giulești a declarat, pentru GOLAZO.ro, că Dinu Gheorghe a fost foarte afectat de necalificarea Rapidului în semifinalele Cupei UEFA, ediția 2006.

Dinu Gheorghe a decedat pe 29 ianuarie 2025, la vârsta de 69 de ani, în timp ce se uita la televizor.

Vasile Maftei a avut o relație deosebită cu fostul conducător al celor de la Rapid, Dinu Gheorghe. Acesta a fost și motivul pentru care a acceptat cu ceva rezerve interviul, exclusiv pentru GOLAZO.ro, despre regretatul oficial din Giulești.

Fostul căpitan al Rapidului „UEFAntastic” crede că Dinu Gheorghe a fost unul dintre cei mai buni conducători pe care i-a avut fotbalul românesc după Revoluție. De numele celui din urmă se leagă multe trofee ale „vișiniilor”.

Campionatul câștigat - 1998/99 și 2002/03

Cupa României - 1997/98, 2001/02 și 2005/06

Supercupa României - 1999, 2002 și 2003

Vasile Maftei: „A fost un cuțit în inimă”

Știu că ai avut o relație foarte bună cu regretatul Dinu Gheorghe.

Întotdeauna. Mai vorbeam și acum, din când în când. A fost o veste cumplită. Complet neașteptată. Cred că ultima dată am vorbit acum câteva săptămâni. Îmi mai oferea sfaturi. Eu am avut cele mai mari performanțe cu el conducător. N-am avut nicio ceartă sau discuție în contradictoriu cu dânsul. Am simțit că a ținut la mine.

Cum era în acea postură?

Unul dintre cei mai buni pe care i-a avut România. Calculat, impunător, care știa să se facă respectat. Cu ochi la jucători, să știi. Cunoștea foarte mult fotbal, dar poate nu scotea asta în evidență. Avea toate calitățile necesare pentru a conduce un club de fotbal. Am avut situații grele la Rapid, chiar și în perioada „UEFAntasticilor”, dar le-a gestionat întotdeauna cu eleganță. Nu e deloc ușor. A administrat bine anii aceia, împreună cu Răzvan Lucescu (n.r. – antrenor Rapid). Întotdeauna a ținut partea jucătorilor. Voia ca grupul să reușească. Deși câteodată era prins între patron și echipă. El era liantul.

Iar Rapid, știm bine, nu e tocmai cea mai ușor de administrat echipă.

Așa e. Dar îți spun că nu au existat probleme de lot, extrafotbalistice. Tot timpul ne ținea departe de probleme. Cu siguranță că ele au existat, dar domnul Dinu Gherghe știa că noi trebuie să fim concentrați doar la fotbal. Nu am fost distrași. Așa că liniștea asta ne ajuta să ne concentrăm doar la ce aveam de făcut pe teren. Avea această calitate, de a ține totul sub control.

Știu că a suferit foarte mult după acea eliminare a Rapidului din sferturile Cupei UEFA, în fața FCSB-ului.

A suferit, așa este. L-a afectat. Punea suflet. Orice nereușită mare mai înfige un cuțit în inimă, cum se spune. Dar cred că toată suflarea rapidistă a suferit. Și noi, jucătorii, am fost distruși câteva zile și a trecut greu durerea. Am avut traume. A fost dificil să digerăm... nu înfrângerea, pentru că până la urmă nu am pierdut (n.r. – scorurile partidelor au fost 1-1 și 0-1, FCSB calificându-se grație golului marcat în deplasare), ci necalificarea. Era un moment extraordinar în istoria Rapidului. Puteam fi noi în semifinale. Multă lume spune că am fost un pic peste ei în acea dublă, dar rămâne doar numele echipei care s-a calificat.

Vasile Maftei: „Regretul lui era că nu a mai reușit să conducă un club mare”

Ai simțit, pentru că spuneai că ați ținut legătura, că Dinu Gheorghe avea acel regret, al necalificării sau altul, mai mare?

Da, am simțit. Regretul lui era că nu a mai reușit să conducă un club mare. Oferte sigur a avut, dar de la cluburi mai mici. Acesta a fost mare său regret în ultima perioadă a vieții. Că nu a mai reintrat în circuitul acesta. Își dorea să conducă un club puternic. Mai ales că dovedise că avea capacitatea necesară. Îl simțeam că și-ar fi dorit să fie la un club cu tradiție.

Dinu Gheorghe, deși a fost conducător și la Dinamo, adevărat, o perioadă scurtă, este complet asimilat și iubit în Giulești.

Asta arată că și-a făcut treaba extraordinar la Rapid. Dacă un om pleacă la o rivală, așa cum e Dinamo, iar apoi revine, e dificil, dar a știut cum să gestioneze situația. Iar apoi a avut rezultate, iar acestea sunt cele mai importante. Iar suporterii au trecut peste. Pentru că și pe ei îi interesează asta.

Crezi că se aștepta ca domnul Șucu să se gândească la el, atunci când a preluat Rapid?

Nu știu, sincer să fiu. Nu am vorbit niciodată despre asta cu domnul Dinu Gheorghe, în mod direct. Însă ce-ți pot spune e faptul că uneori ar fi vrut ca Rapid să-și mai amintească de el. Știu că a rămas destul de apropiat cu domnul Copos. Sigur mai avea lucruri de oferit, chiar și Rapidului.