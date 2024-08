UTA Arad și Universitatea Cluj au încheiat la egalitate, scor 0-0, luni seara, pe stadionul „Francisc Neuman”, într-o partidă din etapa a 3-a a Ligii 1.

Ovidiu Sabău a recunoscut că echipa sa nu a strălucit.

Alexandru Chipciu a considerat că rezultatul a fost unul echitabil și a apreciat că punctul obținut este valoros.

După remiza 0-0 înregistrată în confruntarea cu UTA Arad, antrenorul echipei U Cluj, Ovidiu Sabău, a oferit o evaluare sinceră a jocului clujenilor.

Sabău a recunoscut că performanța echipei nu a fost pe măsura așteptărilor.

„Sunt mulțumit de rezultat, dar nu de joc. Nu am prins o zi bună. Am fost destul de lenţi atunci când am avut mingea și destul de crispaţi”, a spus el după meci, la Prima Sport.

Cu cât ne-am apropiat de 16 metri, nu am crescut viteza și am pierdut destul de multe mingi. În zona de 16 metri, atacanții trebuiau să își asume mai mult. A fost un rezultat care mă mulțumește Ovidiu Sabău, antrenor U Cluj

Alexandru Chipciu: „Cred că e un rezultat just”

Alexandru Chipciu a oferit și el o evaluare subliniind că egalitatea a fost un rezultat corect și a explicat schimbările strategice făcute.

„Cred că e un rezultat just. Suntem două echipe de nivel apropiat, iar pentru noi este bun acest punct.

Meciul de astăzi l-am pregătit diferit față de anul trecut, când le-am dat spații foarte mari și ne-am desfăcut prea mult pentru a pasa.

Astăzi am încercat să stăm mai compacți în construcție, tocmai pentru a nu le da șansa să profite de atuurile lor, pentru că acesta este jocul lor”.

Contribuția jucătorilor cu experiență

După meci, Sabău a evidențiat și contribuția lui Chipciu, Dan Nistor și Mitrea, subliniind rolul esențial pe care aceștia îl joacă în echipă, chiar și atunci când nu sunt pe teren.

„El știe (n.r. - Chipciu) cât de mult îl apreciez, îl respect și cât de important este pentru noi, datorită atitudinii pe care o are”, a spus Sabău despre Alexandru Chipciu, jucător ajuns la 300 de apariții pe prima scenă.

Echipele au nevoie de astfel de oameni, așa cum este și Dan Nistor, așa cum este și Bogdan Mitrea. Chiar dacă nu joacă, ei creează atmosfera de care ai nevoie pentru a avea rezultate Ovidiu Sabău

Ovidiu Sabău a vorbit despre Mamadou Thiam

În ceea ce îl privește pe jucătorul Mamadou Thiam, readus recent în echipă, Sabău a subliniat importanța sa pentru formație, dar a menționat și riscurile asociate cu revenirea sa timpurie pe teren.

„Probabil că la următorul joc va apărea Thiam. Mi-e teamă că, nefiind pregătit, ar putea să se accidenteze.

Este un jucător foarte valoros pentru noi și trebuie să fim foarte atenți cum gestionăm această perioadă”, a declarat tehnicianul despre senegalezul revenit la club.

33 de meciuri a jucat Thiam în sezonul 2022-2023, în care a marcat 11 goluri pentru U Cluj, potrivit transfermarkt.de

Remiza de la Arad plasează U Cluj pe locul 4 în clasament, cu 5 puncte, în timp ce UTA Arad urcă pe locul 13, cu 2 puncte.