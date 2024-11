ROMÂNIA - KOSOVO. Andrei Burcă (31 de ani) și Răzvan Marin (28 de ani) spun că adversarii nu s-au mai întors pe teren pentru a forța câștigarea meciului la „masa verde”.

Fotbaliștii s-au declarat deranjați de așteptarea îndelungată de la finalul partidei: „Am stat o oră și am înghețat”.

România n-a impresionat în meciul de pe Arena Națională, însă probabil că va obține o victorie la „masa verde”, după ce kosovarii au ieșit de pe teren în prelungiri și nu s-au mai întors.

ROMÂNIA - KOSOVO. Andrei Burcă: „Nu mai aveau nicio șansă și au vrut să găsească ceva”

„ Am stat foarte mult, eu știam că au 10 minute. Am stat o oră și am înghețat, sper să nu răcim, asta contează cel mai mult.

S-a văzut la Rrahmani (n.r. - Amir, care i-a provocat pe tricolori și pe suporteri), e păcat de el, căpitan de echipă să ai comportamentul acesta. De exemplu, Muriqi e un băiat foarte ok, a vorbit mereu și a fost mereu ok.

De asta cred eu că au ieșit de pe teren, nu mai aveau nicio șansă să câștige și au vrut să găsească ceva poate câștigă altfel”, a declarat Andrei Burcă la Antena 1.

Ne așteptam, știam că dacă nu vor avea rezultatul de partea lor, vor căuta să provoace. Denis Drăguș

Răzvan Marin: „Nu ne-au respectat, nu au respectat fotbalul”

Mijlocașul Răzvan Marin consideră că decizia kosovarilor reprezintă o lipsă de respect la adresa României și a fotbalului.

„Nu ne-au respectat, nu au respectat fotbalul. Problema lor, ne-am menținut media de 3 goluri pe meci, fără marcatori, probabil UEFA va da 3-0 pentru noi.

Nu cred că am făcut un joc prea reușit, probabil am încercat să ținem de rezultat, știam că un egal ne asigură primul loc.

Nu am făcut o evoluție foarte bună în această seară, însă vom analiza meciul, unde am greșit, pe construcție cred eu.

Putem să ținem mai mult de minge și să luăm decizii mai bune în anumite momente. Vom vedea, avem de îmbunătățit aceste lucruri”, a declarat Marin.