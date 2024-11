România va înfrunta Kosovo azi, de la ora 21:45, pe Arena Națională din București, într-o partidă din etapa #5 din Liga Națiunilor.

România - Kosovo e în direct pe Antena 1 și în format liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Reporterii GOLAZO.ro vor fi prezenți pe Arena Națională și vă vor ține la curent cu cele mai importante informații de la eveniment.

Dacă nu pierde acest duel, România va reuși să termine Grupa 2 din Liga C pe prima poziție și să promoveze în Liga B. În tur, la Priștina, „tricolorii” s-au impus cu scorul de 3-0.

România - Kosovo, live de la 21:45

România - Kosovo, echipele probabile:

Niță - Rațiu, Drăgușin, Burcă, Bancu - R. Marin, M. Marin, Stanciu - Man, Mihăilă - Drăguș Selecționer : Mircea Lucescu

: Muric - Vojvoda, Rrahmani, Dellova, Hadergjonaj - Emerllahu, Jashiri - Rexhbecaj, Zhegrova, Berisha - Muriqi Selecționer: Franco Foda

Clasamentul Grupei 2, Liga C

Loc Echipa Meciuri Puncte 1. România 4 12 2. Kosovo 4 9 3. Cipru 4 3 4. Lituania 4 0

Prima clasată promovează în Liga B, ultima clasată retrogradează în D

Echipa de pe locul 2 va juca un baraj de promovare/menținere împotriva uneia dintre echipele de pe locul 3 din Liga B

Meciul de azi începe în Arena Fanilor, unde suporterii vor avea parte de multe surprize. Accesul se face începând cu 18:45, anunță FRF.ro.

Suporterii își vor putea achiziționa produse oficiale cu echipa națională, vor exista puncte de face-painting, foto 180 de grade, photobooth, biliard și darts, ambele cu mingea de fotbal, și foosball.

În plus, Miodrag Belodedici va fi susține o sesiune de autografe.

Fanii își vor putea testa șutul la poartă pe Nintendo Kinect și vor avea ocazia de câștiga premii, printre care și tricoul de prezentare al echipei naționale.

Federația din Kosovo a publicat informații despre sosirea propriilor fani la stadion, alături de o hartă.

„Se va merge organizat spre stadion. Întâlnirea va avea loc pe strada Maior Coravu, la ora 20:30 (ora locală din București), de unde suporterii vor porni în escortă coordonată a forțelor de ordine până la stadion, meciul începând la 21:45 (ora locală).

Întâlnirea este valabilă pentru toți suporterii, indiferent dacă au bilete pentru tribuna nord sau Divizia 1. FFK îndeamnă toți fanii să respecte instrucțiunile date de organizatori și de autorități”.

📢 Njoftim për tifozët dardanë për ndeshjen Rumani - Kosovë Federata e Futbollit e Kosovës njofton të gjithë tifozët që... Posted by Federata e Futbollit e Kosovës - Football Federation of Kosova on Friday 15 November 2024

FRF a publicat ghidul spectatorilor, informații privind accesul și reguli de conduită pentru partida România – Kosovo din această seară, 21:45, Arena Națională:

Selecționerul i-a lăsat în afara lotului pentru meciul de diseară pe Cristian Manea, Matei Ilie și Florinel Coman.

Lotul României pentru meciul vs. Kosovo și numerele alese de „tricolori”

FRF a solicitat ca meciul să se dispute cu acoperișuln tras, dar reprezentanților Federației li s-a dat un răspuns negativ, scrie as.ro, pe motiv că acoperişul nu poate fi funcţional iarna.

„Știm că suporterii noștri nu vor face asta în această seară, știm că suporterii înțeleg interesul nostru comun de la meciul de azi!”.

Soprana Irina Baianț este cea care va interpreta imnul național la partida din Nations League, alături de cei 50.000 de suporteri de pe Arena Națională

După 3 meciuri tensionate în fața ex-iugoslavilor în ultimele 17 luni, FRF se teme de apariția unor incidente grave pe Arena Națională.

Andrei Vochin, consilierul Federației, a vorbit inclusiv despre pericolul ca „tricolorii” să piardă partida la „masa verde” din cauza propriilor suporteri.

VIDEO Antrenamentul României înainte de meci

LIGA NAȚIUNILOR – GRUPA C2

Vineri, 6 septembrie: Lituania – Cipru 0-1 (Pittas 34′), Kosovo – ROMÂNIA 0-3 (Man 40′, R. Marin 51′-pen., Drăguș 82′)

(Pittas 34′), (Man 40′, R. Marin 51′-pen., Drăguș 82′) Luni, 9 septembrie: Cipru – Kosovo 0-4 (Muriqi 9′-pen., 21′, Albion Rrahmani 48′, Dellova 55′), ROMÂNIA – Lituania 3-1 (Mihăilă 4′, R. Marin 87′-pen., Mitriță 90’+2 / Kučys 34′)

(Muriqi 9′-pen., 21′, Albion Rrahmani 48′, Dellova 55′), (Mihăilă 4′, R. Marin 87′-pen., Mitriță 90’+2 / Kučys 34′) Sâmbătă, 12 octombrie: Lituania – Kosovo 1-2 (Golubickas 84′ / Zhegrova 20′, E. Krasniqi 65′), Cipru – ROMÂNIA 0-3 (Man 16′, R. Marin 25′-pen., Drăgușin 36′)

(Golubickas 84′ / Zhegrova 20′, E. Krasniqi 65′), (Man 16′, R. Marin 25′-pen., Drăgușin 36′) Marți, 15 octombrie: Lituania – ROMÂNIA 1-2 (Kučys 7′-pen. / R. Marin 18′-pen., Drăguş 65′), Kosovo – Cipru 3-0 (Amir Rrahmani 30′, E. Krasniqi 52′, Sahiti 70′)

(Kučys 7′-pen. / R. Marin 18′-pen., Drăguş 65′), (Amir Rrahmani 30′, E. Krasniqi 52′, Sahiti 70′) Azi, 15 noiembrie: Cipru – Lituania (19:00), ROMÂNIA – Kosovo

(19:00), Luni, 18 noiembrie: Kosovo – Lituania, ROMÂNIA – Cipru (21:45)

Mircea Lucescu e precaut

Selecționerul naționalei României, Mircea Lucescu, abordează duelul contra statului Kosovo cu foarte multă precuție.

Reputatul tehnician a lăudat naționala lui Franco Foda, deoarece este compusă din jucători foarte valoroși, ce activează în cele mai importante campionate ale Europei (Premier League, La Liga, Ligue 1, Bundesliga și Serie A)

„Kosovo este o echipă extraordinară, care poate câștiga împotriva oricărei formații. Sunt toți jucători care joacă în echipe mari din vestul Europei.

N-au reușit să facă un grup foarte puternic că sunt toți împrăștiați în toate direcțiile, dar asta nu înseamnă că nu este o echipă bună.

Nu mai există diferențe, noi ne închipuim că ar fi. Lituania avea 6-7 fotbaliști care jucau în campionate foarte puternice, Cipru la fel. Nu mai e ca înainte.

Copiii pleacă devreme din țările lor, se duc la academiile mari din vestul Europei, apoi se întorc și joacă pentru echipa națională. N-aș vrea ca lumea să creadă că e așa ușor, e foarte greu, fiecare meci este foarte important ”, a declarat Mircea Lucescu, la conferința de presă.

Franco Foda: „Fiecare echipă are puncte slabe”

Selecționerul statului Kosovo, Franco Foda, a recunoscut calitatea jucătorilor români, însă este sigur că le-a identificat și slăbiciunile.

În același timp, tehnicianul a declarat că vor exista câteva schimbări importante față de meciul din tur, obligat și de faptul că-i lipsesc câțiva jucători importanți.

„Am pierdut turul cu 3-0 la Pristina, dar am jucat la același nivel, am făcut greșeli și am luat goluri în cele mai importante momente.

Avem 9 puncte, avem încredere acum. Ne lipsesc unii jucători, e important cu o echipă atât de bună precum a României. E important să nu mai repetăm erorile de la Pristina.

Fiecare echipa are și puncte slabe. România e foarte puternică pe contraatac, pe tranziții. Man și Mihăilă, aripile, Drăgușin, solid în apărare, Stanciu e un strateg la mijloc.

Lucescu are dreptate, Zhegrova e foarte bun in dueluri unu contra unu. Toată echipa trebuie să joace bine, toată echipa trebuie să se apere, să atace și să câștige meciul. Mbappe e exemplul, are dificultăți de adaptare. Nu doar el cîștigă, ci echipa câștigă.

Ne adaptăm tactica. Pentru că ne lipsesc niște jucători, vom face câteva schimbări tactice, dar vrem să câștigăm, să jucăm agresiv, să câștigăm duelurile, să facem un joc bun. Vrem să câștigăm. Totul e în mâna noastră dacă vrem să învingem și să câștigăm grupa ”, a declarat Franco Foda, joi, la conferința de presă.