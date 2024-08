România a câștigat în ultima jumătate de zi nu mai puțin de 3 medalii și cu 4 medalii adunate a urcat pe locul 13 în clasamentul medaliilor

Delegația de la Paris a egalat deja palmaresul de la precedentele două ediții: Tokyo și Rio

România e în prezent, în ierarhia medaliilor, peste țări precum Spania, Ungaria, Brazilia, Suedia, Elveția și Turcia

Dintre țările din Europa, Team România e depășită doar de nume uriașe: Franța, Marea Britanie, Italia, Germania și Olanda

David Popovici - bronz la 100 de metri, miercuri seară, aproape de miezul nopții. Astăzi, Marius Enache și Adrian Cornea au luat aurul la dublu vâsle, iar Simona Radiș și Ancuța Bodnar și-au pus la gât argintul în aceeași probă, de dublu vâsle.

România adună deja la această ediție 4 medalii: două de aur și câte una de argint și bronz. Deși nu am ajuns nici măcar la jumătatea competiției, zestrea tricolorilor e deja la același nivel cu ceea ce am avut la finalul precedentelor două ediții ale Jocurilor Olimpice.

Medaliile României la ultimele 6 ediții

EDIȚIA LOC MEDALII (AUR) 2004, Atena 14 19 (8) 2008, Beijing 18 9 (4) 2012, Londra 31 7 (2) 2016, Rio 47 4 (1) 2020, Tokyo 46 4 (1) 2024, Paris 13 4 (2)

Raportat la numărul medaliilor de aur, deja am depășit ceea ce am realizat la Tokyo și la Rio. În plus, locul pe care se ocupă acum România în clasamentul medaliilor la actuala ediție e unul foarte bun.

Aproape de top 10, mai precis pe poziția a 13-a.

Performanța e imensă mai ales dacă locul e raportat exclusiv în comparație cu alte țări europene. Scoțând din calcul tot ce e din afara Europei, România e acum pe locul 6!

2000 e anul în care România a avut cea mai bună clasare la o ediție a Jocurilor Olimpice la care a participat după Revoluția din 1989: am fost pe 11, cu 26 de medalii, dintre care 11 de aur

Peste noi sunt doar Franța, Marea Britanie, Italia, Germania și Olanda. În schimb, avem sub noi țări care aveau pretenții mult mai mari decât România la startul Jocurilor Olimpice de la Paris.

Ne clasăm, cel puțin deocamdată, peste Spania, Ungaria, Polonia, Turcia, Suedia, Elveția, Serbia, Brazilia și Argentina.

La precedenta competiție, care a avut acum 3 ani, la Tokyo, la final au fost nu mai puțin de 26 de țări europene deasupra noastră. Printre acestea: Kosovo, Irlanda, Bulgaria, Georgia, Israel.

Clasament în timp real la JO Paris 2024