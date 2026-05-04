Ziua când Steaua

a învins Barcelona. Surpriza Iordănescu

Pe 7 mai 1986, a fost finala roș-albastră. Ambele echipe care au jucat ultimul act al Cupei Campionilor aveau aceleași culori. Un duel tactic, echilibrat, fără multe ocazii. Emeric Ienei i-a pregătit o mare surpriză antrenorului Barcelonei, Terry Venables.

Anghel Iordănescu, trecut pe foaia meciului ca jucător (Stoica, suspendat, a apărut ca secund al lui Ienei), a intrat pe teren în minutul 72, înlocuindu-l pe Lucian Bălan. „Puiu”, care se retrăsese în 1984, a avut câteva incursiuni periculoase în cele 48 de minute jucate. După 0-0 timp de 120 de minute, Steaua a învins la penaltyuri, 2-0.