Liderul Mitriță  VIDEO Starul Craiovei, discurs motivațional în vestiar: „Nu mă interesează ce zice lumea”

Universitatea Craiova a postat azi, în mediul online, discursul lui Alexandru Mitriță de la finalul meciului cu Universitatea Cluj (1-0), din etapa #25.

Mijlocașul spune că nu îl interesează „cum a câștigat echipa și ce s-a întâmplat, importantă e victoria”.

Universitatea Craiova a câștigat apoi și meciul cu Unirea Slobozia și este pe locul 3 în Superliga României, la un punct în spatele rivalelor CFR Cluj și FCSB.

Alexandru Mitriță, mesaj pentru colegi: „Trebuie protejată «casa»”

Universitatea Craiova a postat în online discursul ținut de Alexandru Mitriță în vestiar, după victoria cu Universitatea Cluj.

Cuvintele vedetei oltenilor au stârnit ropote de aplauze.

„Suntem o familie, nu mă interesează cum am câștigat în seara asta (n.r. - 5 februarie), am câștigat pentru că am avut atitudine, am alergat, am fost o echipă. Ați văzut în minutul 90 cum alergam toți, am fost o familie!

Nu contează ce s-a întâmplat, contează doar că am câștigat, mergem la Slobozia să luăm cele trei puncte (n.r. - Craiova s-a impus la Clinceni, scor 1-0).

Să arătăm faptul că avem continuitate, nu că am câștigat două meciuri și gata. Asta înseamnă să fim o echipă.

Suntem o familie, ne protejăm unii pe alții, trebuie să protejăm «casa» asta, e cel mai important lucru”, a spus Alexandru Mitriță.

Sorin Cârțu, doar avertisment și amendă după ce l-a înjurat pe Artean

Comisia de Disciplină din cadrul FRF s-a întrunit astăzi și a decis cum îl sancționează pe Sorin Cârțu, după conflictul creat la acel meci cu ardelenii:

„Universitatea Craiova vs. AS FC Universitatea Cluj – Incidente - În temeiul art.52.1.b din RD, cu aplicarea art. 12, 14 Bis si 15, se sancționează dl. Cârțu Sorin cu Avertisment și penalitate sportivă de 6.800 lei”, au scris cei de la LPF pe site-ul oficial.

Îmi pare rău pentru ceea ce s-a întâmplat cu Artean, dacă ce a spus el este adevărat eu îmi retrag înjurătura. Era ca urmare a unui gest pe care l-a făcut, așa l-am înțeles. E singurul moment de regret Sorin Cârțu, pentru iamsport.ro