„Avem speranță!”  Sepsi mai crede în play-off, după victoria cu UTA: „Sperăm să se repete istoria de anul trecut”

UTA Arad - Sepsi 1-2. Covăsnenii mai trag speranțe la play-off, în urma acestui succes.

Însă, au ajuns la mâna rezultatelor și sunt cu ochii pe duelul dintre Farul și Rapid.

Sepsi a reușit să o învingă pe UTA, la Arad, scor 2-1, luni, într-o partidă din etapa #28 din Liga 1.

Tot cu gândul la play-off

În urma acestui rezultat, Sepsi s-a întors pe locul 7, și se află la două puncte distanță de Rapid, ocupanta ultimului loc de play-off.

Farul - Rapid are loc astăzi, de la ora 20:00. Duelul va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro, dar și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

Portarul celor de la Sepsi, Roland Niczuly, speră ca Rapidul să se încurce pe terenul Farului, iar distanța dintre cele două cluburi să rămână minimă.

„O victorie muncită, foarte grea. Dacă ne gândim, în prima repriză UTA a ratat cu poarta goală.

A fost un meci dificil. A fost ultima noastră speranță să ne apropiem de Rapid, care are un meci dificil la Farul.

Sperăm ca Farul să facă un meci bun, Rapid să nu plece cu cele 3 puncte, iar noi vom da totul în ultimele doua meciuri.

Avem speranță. Azi, spiritul și norocul au fost de partea noastră și sperăm ca în ultima etapă să repetăm istoria de anul trecut și să ne calificăm în play-off.

E complicat când joci fiecare meci cu cuțitul la os și orice semieșec poate să-ți năruie speranțele”, a declarat Roland Niczuly după meci, la Prima Sport.

El Sawy: „Colegii mei au fost senzaționali”

Mijlocașul Omar El Sawy a marcat un gol superb și a fost unul dintre cei mai buni jucători ai celor de la Sepsi.

Cu toate acestea, El Sawy este sigur că victoria se datorează întregii echipe, pentru efortul depus.

„Suntem fericiți că am câștigat și am trecut peste aceste săptămâni dificile. A fost un meci greu, am avut un drum lung. Suntem fericiți că am plecat cu cele trei puncte acasă.

Orice probleme sunt în club, le rezolvăm între noi. E greu după două înfrângeri, dar faptul că revenim mereu arată că suntem un grup puternic unit.

Apreciez foarte mult că am fost desemnat omul meciului, dar colegii au fost senzaționali. Trebuie să mai lucrez pentru că nu sunt constant în joc. Am o repriză bună, una rea. Unii dintre colegi au fost senzaționali și trebuie să le acordăm mare merit.

(n.r. - legat de Rapid) Sunt la mâna lor. Eu îmi fac jobul și restul este voia Domnului”, a declarat și Omar El Sawy.

Cred că spiritul grupului a făcut diferența. Am alergat până la epuizare. Eu încerc să nu mă las afectat de ce citesc. Suntem băieți maturi. Noi trebuie să jucăm fotbal și să câștigăm atunci când vine meciul Denis Haruț

Ultimele două etape pentru Sepsi:

28.02.2025: Sepsi - CFR Cluj, ora 20:00

Weekendul 8-9 martie: Petrolul - Sepsi (data și ora exacte vor fi stabilite ulterior)