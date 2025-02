U Cluj - Poli Iași 2-2. Vasile Miriuță (56 de ani), antrenorul moldovenilor, s-a declarat mulțumit de rezultat.

Tehnicianul a anunțat și că Poli Iași a ajuns la un acord cu 3 jucători, care vor fi prezentați în cursul zilei de luni.

La finalul partidei, Vasile Miriuță a transmis că acest rezultat este foarte bun pentru moralul jucătorilor înaintea partidei cu CFR Cluj, de săptămâna viitoare, dar ar fi preferat mai mult victoria în meciul cu UTA Arad, din etapa trecută.

U CLUJ - POLI IAȘI. Vasile Miriuță: „Eu nu mă bat cu U Cluj”

„De obicei sunt un antrenor norocos, să zic așa. Felicitări băieților! Acuma, să zic așa, preferam să bat UTA și să pierzi la U Cluj, pentru că eu nu mă bat cu U Cluj, ne batem cu celelate echipe.

Dar am avut ghinion cu UTA, am avut ocazii, nu am marcat, iar astăzi am revenit, pentru că, părerea mea, am făcut o primă repriză bună. Nu le-am dat situații de a marca, am avut noi două trei, nu ocazii mari, pentru că aș minți să spun lucrul acesta.

A fost acea lovitură a lui Nistor, Dan a pus-o în vinclu, parcă a pus-o cu mâna, apoi a venit și golul 2. Am făcut două-trei schimbări, ce am putut de pe bancă, au venit acești tineri cu entuziasm și n-am avut nimic de pierdut.

N-am avut nimic de pierdut, ne-am dus peste ei și am marcat. Sunt bucuros, e un punct bun de moral pentru săptămâna viitoare, când vine CFR-ul acasă.

Mental este extraordinar pentru băieți și, cel mai important, este că am revenit de la 0-2, pentru că dacă conduceai 2-1 și te egalau pe final ziceai «Aoleu, de ce nu am câștigat această partidă?»” a declarat Vasile Miriuță la Prima Sport.

VIDEO cu lovitura liberă de senzație a lui Dan Nistor

Vasile Miriuță anunță noi transferuri la Poli Iași

Antrenorului moldovenilor a vorbit și despre noile achiziții ale echipei sale:

„Sunt de 9 zile aici la echipă, multe nu am avut ce să schimb, dar sper acum, cu venirea a 3-4 jucători noi la echipă, să îmbunătățim jocul, pentru că uneori banca face diferența.

Din câte am discutat cu conducerea au semnat 3 jucători. Eu aștept să-i văd mâine la Iași să fiu mai liniștit”.

Vasile Miriuță, despre meciul cu CFR Cluj

Vasile Miriuță a antrenat-o pe CFR Cluj în sezonul 2016-2017 și a transmis că a rămas cu inima alături de echipă, dar la meciul de săptămâna viitoare își dorește victoria cu orice preț:

„CFR rămâne în inima mea, un club unde m-am simțit minunat, dar duminică voi fi ieșean și vom încerca să câștigăm”.

Vasile Miriuță, despre evoluția celor de la U Cluj din acest sezon

În final, tehncianul moldovenilor a declarat că ardelenii meritau să fie pe primul loc:

„Sabău un antrenor extraordinar. U Cluj merita să fie pe primul loc, joacă un fotbal extraordinar. Într-adevăr, astăzi la 2-0 poate și ei au crezut că meciul este câștigat, dar eu am mentalitatea aia nemțească «meciul nu este câștigat până nu te urci în autocar»”.