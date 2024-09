Vinicius e criticat de un fost jucător al lui Real Madrid, după victoria cu Real Sociedad, 2-0, în etapa a 5-a din La Liga.

Vinicius Junior a marcat pentru 1-0, de la 11 metri, și a sărbătorit făcându-le semn să tacă fanilor adverși, pe „Anoeta”. Kylian Mbappe a închis tabela, tot de punctul cu var.

Fostul director sportiv și jucător de legendă al celor de la Real Madrid, Predrag Mijatovic s-a arătat deranjat de comportamentul pe care brazilianul Vinicius Junior îl arată pe teren, în tricoul alb.

Sâmbătă, în victoria contra celor de la Real Sociedad, imediat după ce a marcat de la punctul cu var, s-a lansat într-un sprint lejer, dar apăsat, către galeria celor de la Real Sociedad, cu degetul la gură.

Mijatovic, despre Vinicius: „Mulți fani ai Realului sunt deranjați de comportamentul lui”

Nu este prima dată când Vinicius face astfel de gesturi. Sunt virale momentele cu el când se preface că prinde, de două ori, mingea oferită de adversarul Joshua Kimmich.

De asemenea, suporterii adverși sunt deranjați de faptul că acesta exagerează faulturile suferite, se bucură excesiv la goluri, iar în unele momente pare mai implicat în a avea o conexiune cu publicul, decât să-și vadă de joc.

Predrag Mijatovic afirmă că până și suporterii celor de la Real sunt deranjați de ieșirile lui Vinicius.

„Ar trebui ca el să treacă peste. Toți suntem fericiți pentru victorie, dar foarte dezamăgiți de felul în care a sărbătorit golul. De ce face asta? Îi face rău.

Prin această celebrare, Vinicius provoacă oamenii. De ce are nevoie de asta? Își face singur rău. Am vorbit cu mulți fani ai Madridului care îl iubesc, dar toți sunt deranjați de comportamentul lui. Am obosit.

Ar trebui să se liniștească puțin”, a declarat Predrag Mijatovic, conform „AS”.

Predrag Mijatovic a marcat unicul gol al finalei Ligii Campionilor din 1997/1998, Real - Madrid - Juventus Torino 1-0.

Fotbalistul de fosta Iugoslavie a terminat pe locul 2 în ierarhia „Balonului de Aur” în acel an, în spatele lui Ronaldo Nazario, dar peste Zinedine Zidane, Dennis Bergkamp sau Roberto Carlos.