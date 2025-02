Zeljko Kopic (47 de ani), antrenorul lui Dinamo, a vorbit despre perioada excelentă pe care o traversează echipa.

Tehnicianul a anunțat că Dennis Politic (24 de ani) ar putea reveni în curând pe teren.

Kopic a asigurat că Dinamo depune eforturi pentru prelungirea contractului lui Astrit Selmani (27 de ani)

Dinamo București are un parcurs excelent în Superliga, ajungând la 13 meciuri consecutive fără înfrângere.

Zeljko Kopic: „Este o presiune diferită. Toţi vor să ne bată”

După remiza cu FC Botoșani, scor 1-1, Dinamo a fost lider pentru o zi, iar antrenorul Zeljko Kopic a vorbit despre presiunea pe care echipa o resimte în această perioadă.

„Sunt de acord că nu am fost la cel mai bun nivel al nostru, dar când joci trei meciuri în şapte zile, un astfel de meci e foarte dificil din cauza oboselii psihice.

Este presiune şi pentru aceste ultime meciuri, trebuie să fim la cel mai înalt nivel. Să ne recăpătăm forma. Vorbim de un club care are un ADN important, cu foarte mulţi suporteri.

Avem 13 meciuri fără înfrângeri, toţi vor să ne bată acum”, a spus Kopic, conform fanatik.ro.

Având seria asta de invincibilitate, este o presiune diferită, să continuăm pe acest trend, să rămânem acolo cu cele mai bune echipe ale României. Să fim parte din top 6, iar acesta este un tip diferit de presiune la care trebuie să ne adaptăm. Dinamo n-a fost în asemenea situaţie de o perioadă lungă de timp. Zeljko Kopic

Echipa lui Zeljko Kopic se remarcă printr-o defensivă solidă, cu doar 22 de goluri primite în 26 de etape, fiind depășită la acest capitol doar de U Cluj, care a încasat 21.

Dinamo mare are patru meciuri de jucat în campionatul regulat:

15 februarie: Dinamo - Farul

22 februarie: FCSB - Dinamo

1 martie: Dinamo - Hermannstadt

8 martie: UTA - Dinamo

Zeljko Kopic, despre absența lui Politic: „Am construit o echipă care să nu depindă de 2-3 jucători”

Dennis Politic, marcatorul a șase goluri pentru Dinamo, se recuperează după o accidentare, echipa fiind nevoită să se descurce fără el.

„Dennis e un jucător foarte, foarte important pentru noi, dar când mă gândesc la ce vreau să construiesc, eu nu vreau să fiu în situația în care, dacă ne lipsesc unul sau doi jucători, să avem probleme.

Calitatea noastră este nucleul echipei. Am construit o echipă care să nu depindă de 2-3 jucători. Dennis e foarte important, la fel ca Selmani.

Toți jucătorii sunt foarte importanți pentru noi, dar vrem să creăm o echipă puternică și să avem stabilitate chiar și atunci când avem jucători accidentați sau suspendați”, a mai spus Kopic

Întrebat dacă Politic va putea evolua în derby-ul cu FCSB, antrenorul nu a exclus posibilitatea.

Nu sunt 100% sigur. Noi vom încerca să avem toți jucătorii apți pentru derby. Mai sunt 14 zile până atunci. Sunt șanse, da. Trebuie să avem grijă de el. Nu trebuie să-i grăbim recuperarea. În acest moment, el se pregătește individual. Se va antrena și pe teren. Eu cred că, în următoarele șapte zile, îl vom avea din nou la antrenamente. Zeljko Kopic

Zeljko Kopic: „Ar fi o pierdere dacă nu l-am ţine pe Selmani”

Astrit Selmani, cel mai eficient marcator al echipei, își încheie contractul la finalul verii, iar oficialii clubului încearcă să ajungă la un acord pentru prelungirea înțelegerii.

„Selmani este un jucător incredibil de important pentru echipă. Nu este important pentru un atacant doar să marcheze şi să dea pase decisive. Pentru mine este incredibil de importantă mentalitatea lui.

Nu renunţă niciodată, are un spirit de luptă. Are în el ADN-ul lui Dinamo. Este un războinic şi pentru mine este foarte important. Am avut nişte discuţii cu el, domnul Nicolescu discută cu el şi cu agentul său.

Sunt multe lucruri pozitive în aceste dialoguri şi cred că ambele părţi vor găsi o cale prin care să continuăm împreună. Pentru mine ar fi o pierdere mare dacă nu l-am ţine”, a mai spus Kopic.

11 goluri a înscris Astrit Selmani, în acest sezon