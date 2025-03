„Ambițiile vor fi și mai mari” Zeljko Kopic dezvăluie secretul din spatele calificării lui Dinamo în play-off

UTA Arad - Dinamo 0-2. Zeljko Kopic (47 de ani) s-a declarat mulțumit de prestația elevilor săi și de rezultatul final.

Tehnicianul de 47 de ani a dezvăluit ce a ajutat-o pe Dinamo să obțină calificarea în play-off, dar și care sunt șansele formației sale de a câștiga titlul.

La finalul partidei, Zeljko Kopic a declarat că energia elevilor săi și conexiunile care s-au creat între jucători de-a lungul sezonului au stat la baza calificării în play-off a „câinilor”.

Zeljko Kopic: „Relațiile dintre jucători sunt la un nivel foarte bun”

„Avem acest spirit de echipă de la începutul campionatului. E una dintre calitățile echipei. Relațiile dintre jucătorii sunt la un nivel foarte bun.

Am practicat un fotbal bun și am avut multe ocazii. Și UTA a avut două-trei ocazii bune, dar noi cred că am fost echipa mai bună și am meritat victoria. Cred că am fost mai buni la toate capitolele. UTA a încercat cu niște contraatacuri, a creat câte ceva, dar noi am controlat jocul, iar mingea a fost mai mult la noi”, a transmis Zeljko Kopic la Digi Sport.

Zeljko Kopic, despre șansele lui Dinamo la titlu: „Titlul? Alte echipe au mai multe șanse”

Antrenorul lui Dinamo a mai precizat faptul că urmează să aibă o ședință cu șefii „câinilor” pentru a discuta despre obiectivul clubului pentru play-off.

De asemenea, acesta a transmis că există alte echipe în play-off care au mai multe șanse la titlu decât echipa sa, dar va lupta până la final.

„Urmează acum un nou campionat. Vom discuta cu clubul să vedem care e obiectivul. Ne vom stabili țintele. Eu îmi doresc să construiesc o echipă bună, să practicăm un fotbal bun și să câștigăm cât mai multe jocuri. Trebuie să ținem cont că ambițiile vor fi și mai mari sezonul următor.

Titlul? Dacă vorbim de calitatea altor echipe din play-off, cu siguranță că poate ele au mai multe șanse. Dar vom lupta și vom vedea ce va fi la final”, a mai punctat tehnicianul de 47 de ani.

Dinamo a terminat sezonul regulat cu 51 de puncte. Aceștia vor începe play-off-ul cu 26 de puncte și este la două puncte de liderul FCSB.

VIDEO. UTA - Dinamo: Cătălin Cîrjan a înscris un gol superb

În minutul 43, Gnahore a încercat să paseze din banda dreaptă în interiorul careului, însă pasa a fost blocată de un jucător de la UTA.

Apoi, balonul a sărit la Cătălin Cîrjan care, aflat în marginea dreaptă a careului, și-a făcut mingea pe interior, a trecut de Răzvan Trif și a trimis un șut puternic la colțul lung de la aproximativ 12 metri. Portarul arădean Iliev n-a avut nicio șansă.

În urma acestei reușite, Dinamo a intrat în avantaj la pauză.