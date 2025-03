UTA Arad - Dinamo 0-2. Astrit Selmani (27 de ani), atacantul „câinilor”, a oferit primele reacții după victoria din ultima etapă a sezonului regulat din Liga 1.

Vârful kosovar este încrezător înainte de play-off și are propriul obiectiv pentru finalul sezonului: să ajungă la 10 pase decisive.

Selmani a subliniat jocul bun echipei sale și e convins că forța grupului și unitatea de care echipa a dat dovadă le pot aduce rezultate mari.

„Am dominat jocul, puteam să marcăm mai mult, două-trei goluri, dar importante sunt cele trei puncte.

Eu am încercat să fiu cea mai bună versiune a mea, am adunat 6 assist-uri până acum, vreau să am cel puțin 10. O să încerc mai mult, dar acum joc pe o poziție diferită, unde trebuie să alerg mai mult. Nu sunt la 100% în această poziție, dar încerc să mă adaptez.

Însă, noi suntem o echipă unită și luptăm pentru fiecare minge”, a declarat Selmani după meci, la Digi Sport.

Selmani, despre obiectivul lui Dinamo în play-off

Kosovarul din atacul „câinilor” s-a declarat încrezător într-o clasare cât mai bună la finalul sezonului.

„Eu îmi doream foarte mult să intrăm în play-off, acum e greu să ne gândim la titlu, dar vrem să ne luptăm, nu suntem aici doar să fim o simplă echipă.

Vom încerca să jucăm bine în fiecare meci, ne gândim la următorul cu CFR Cluj, o luăm meci cu meci, avem 10 finale și o să ne jucăm șansa. Vor fi meciuri de top”, a mai spus Selmani.

