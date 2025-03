„Important e că am început cu dreptul” Concluziile jucătorilor de la FC Botoșani , după victoria cu Petrolul: „Au avut o lipsă de fair -play”

PETROLUL - FC BOTOȘANI 0-2. Zoran Mitrov (23 de ani), aripa stângă a moldovenilor, s-a declarat bucuros de faptul că echipa sa a început play-out-ul cu dreptul.

Titular în partida de la Ploiești, Mitrov a deschis scorul pentru echipa antrenată de Leo Grozavu încă din minutul 3, după ce a profitat de o greșeală în apărarea Petrolului.

„Mă bucur foarte mult că am reușit să îmi ajut astăzi echipa să câștigăm. Important e că am început acest play-out cu dreptul.

Știam că va fi un meci foarte greu cu o echipă, care e foarte mult pe bătaie. Ne pregătim foarte bine pentru că va veni Farul acasă și trebuie să câștigăm din nou”, a declarat Zoran Mitrov la Digi Sport.

Zoran Mitrov, despre faza golului

„Mi se cere mereu să plec în spatele lor, cred că am o viteză care cât de cât mă ajută. Mă bucur că mi-a venit mingea acolo și că am înscris. Puteam să fac 2-0, dar mă bucur că a ieșit bine”.

Paul Iacob: „Cei de la Petrolul au avut o lipsă de fair-play ”

Paul Iacob a vorbit despre lipsa de fair-play a celor de la Petrolul Ploiești, la faza din minutul 56, atunci când Pavlovic a fost schimbat din cauza unei accidentări.

„Am întâlnit o echipă arțăgoasă, cum ne așteptam. Petrolul are un meci direct, cu foarte multe mingi lungi, probabil și din cauza terenului pentru că a fost destul de greu. Am marcat repede, dar apoi în prima repriză am făcut pasul înapoi și cred eu că ne-a fost mai greu.

A fost multă presiune în repriza a doua, câteva cornere, dar cred eu că acele cornere au venit dintr-o fază în care cei de la Petrolul au avut o lipsă de fair-play, fără să acuz pe nimeni, fără să spun ceva, dar jucătorul nostru a ieșit, am făcut schimbare și nu cred că s-a prefăcut, ceea ce arată clar că a trebuit să dăm mingea afară și nu ni s-a returnat”.

Paul Iacob, despre împrumutul de la Rapid la FC Botoșani

„Mi-am dorit să joc pentru a reveni la forma mea dinainte de operație și mă bucur că am venit la Botoșani. Am venit să ajut echipa să ne salvăm de la retrogradare și când voi avea acest lucru asigurat, pot spune că mi-am făcut treaba cu brio.”

În acest moment, FC Botoșani este pe locul 10, cu 19 puncte, la un punct în spatele celor de la Petrolul Ploiești.