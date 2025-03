Adrian Mutu (46 de ani) a vorbit din nou despre perioada de la Chelsea și despre scandalul de dopaj în care a fost implicat în Anglia.

„Briliantul” a catalogat decizia de a consuma cocaină drept „cea mai proastă din carieră” și cea care ar fi stat între el și câștigarea Balonului de Aur.

Într-un interviu acordat pentru The Telegraph, Mutu a rememorat perioada de la Chelsea, conflictul cu Jose Mourinho, dar și perioada din Italia, campionat care l-a ajutat să-și relanseze cariera.

Adrian Mutu a vorbit în Anglia despre scandalul de dopaj de la Chelsea: „Puteam câștiga Balonul de Aur!”

Mutu a impresionat la debutul la Chelsea, unde a marcat patru goluri în primele 3 meciuri sub conducerea lui Claudio Ranieri. „Briliantul” a intrat însă în colimatorul noului antrenor, portughezul Jose Mourinho.

A urmat testul pozitiv la cocaină care i-a adus o suspendare de 7 luni, dar și rezilierea contractului cu Chelsea, care l-a și dat în judecată pentru a-și recupera din pagubele financiare.

17 milioane de euro trebuie să-i plătească Mutu lui Chelsea, sumă pe care nu a achitat-o până în acest moment

„Să iau cocaină în timpul petrecut la Chelsea a fost cea mai proastă decizie pe care aș fi putut s-o iau în cariera mea. Eram singur și trist, dar nici depresia, nici nimic altceva nu poate fi o justificare pentru ce am făcut.

Ar fi trebuit să cer ajutor și nu am făcut-o. Cu toate acestea, înveți din orice în viață, iar acea lecție m-a făcut un om mai bun, mult mai matur și mai conștient. Și sunt mândru de asta.

M-am gândit la asta de multe ori. Cred că timp de mai bine de un sezon am fost printre cei mai buni jucători din lume, așa că aș fi putut câștiga cu ușurință Balonul de Aur. Dar deciziile proaste m-au împiedicat să fac asta. Încerc să nu mă amăgesc foarte mult cu asta”, a declarat Mutu, potrivit telegraph.co.uk.

„Nu l-aș mai lua la echipă niciodată”, a fost declarația lui Mourinho, la vremea respectivă.

22,7 milioane de euro a plătit Chelsea pentru transferul lui Mutu de la Parma în 2003, potrivit transfermarkt.com

Adrian Mutu și „renașterea italiană”

Familiarizat cu Italia după perioada petrecută la Inter și Parma, Mutu a revenit în Serie A, pentru a-și regăsi forma de altădată.

„Italia m-a pus pe harta internațională și, după o perioadă atât de agitată și conflictuală în Anglia, mi-a deschis din nou porțile pentru a-mi continua cariera.

La Juventus am câștigat două titluri, dar cel mai fericit am fost la Fiorentina, unde mi-am recăpătat cea mai bună formă”, a mai spus Mutu.

103 goluri a marcat Adrian Mutu în Serie A, în 89 de apariții

Adrian Mutu: „ S-au scris multe minciuni despre mine”

Întrebat dacă ar trebui să fie iertat și mai apreciat acum, la peste 20 de ani de la eveniment, Mutu a răspuns:

„Ar trebui! Au trecut 23 de ani de la povestea cu Chelsea, s-au scris multe minciuni despre mine atunci și de-a lungul anilor, mai ales în presa din țara voastră.

M-am săturat să vorbesc despre asta. Am mers mai departe și ar trebui să facă și ei la fel. Am lăsat totul în trecut, eram copil atunci și am plătit pentru greșeală.

De atunci am fost premiat de multe ori, am realizat multe lucruri și mi-am reconstruit complet viața, iar acum sunt un bărbat matur, cu o familie frumoasă și o carieră de antrenor promițătoare.

Nimeni, la voi în țară, nu a scris despre asta! Am scris o carte și în prezent filmez un documentar despre viața mea și alte lucruri. Da, am făcut o greșeală atunci, dar am revenit mai puternic și mai înțelept, cu lecția învățată”, a concluzionat Mutu, pentru sursa citată.