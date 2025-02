„Incredibil!”  Adrian Mutu , după ce echipa sa a smuls un punct pe final în duelul cu Hermannstadt: „E vorba de atitudine”

Hermannstadt - Petrolul 1-1. Adrian Mutu (46 de ani), antrenorul ploieștenilor, consideră că rezultatul este echitabil.

Tehnicianul „lupilor galbeni” a vorbit și despre gafa portarului său, Raul Bălbărau (23 de ani), la golul sibienilor.

La finalul partidei, Adrian Mutu a tras primele concluzii, după ce echipa sa a smuls un punct în minutul 90+4 în duelul cu Hermannstadt.

De asemenea, „Briliantul” speră ca Raul Bălbărău, portarul pe care el „l-a debutat” în Liga 1, să treacă peste gafa făcută la golul marcat de Sergiu Buș, în minutul 83.

Hermannstadt - Petrolul. Adrian Mutu: „Incredibil!”

„Incredibil! (n.r. către reporter) Mă întrebai înainte de meci ce va face diferența și eu ți-am spus «concentrare pe tot parcursul meciului, atitudine».

În 9 minute am fost și supărat, și fericit, bine, nu neapărat că am fost supărat de greșeala lui Raul [Bălbărău], se întâmplă.

Mă bucur că am făcut egal, eu cred că este echitabil, cred că noi am fost cu ocaziile. Echipa a jucat un fotbal bun, am fost buni și în apărare, a fost un joc reușit, cu o echipă periculoasă”, a declarat Adrian Mutu la Prima Sport.

Adrian Mutu a dezvăluit că a încercat să abordeze și o strategie diferită, în condițiile în care echipa sa a fost nevoită să joace din 3 în 3 zile:

„E vorba de atitudine, faptul că insiști la un duel este foarte bine. Atitudinea cu care tratezi fiecare fază e singurul lucru care contează.

Sunt copii care nu au experiență, am încercat să facem o strategie diferită pentru al treilea meci în 7 zile”.

Antrenorul găzarilor a vorbit și despre Ricardinho, 30 de ani, marcatorul golului ploieștenilor:

„Ricardinho este ca un animal, rezistă, a jucat toate meciurile.”

Adrian Mutu, despre gafa lui Bălbărău

„Sunt lângă el, «l-am debutat» în liga 1. Mă bucur că am egalat, i-am luat din povara golului primit. La portari se vede imediat o greșeală, în spatele lor e doar plasa. Sper să treacă peste asta, îl susținem”, a declarat tehnicianul despre goalkeeperul de 23 de ani.

Adrian Mutu, despre șansele Petrolului la play-off

După remiza cu Hermannstadt, Petrolul Ploiești este pe locul 8, cu 37 de puncte, la 2 puncte de Rapid, formație ce ocupă ultimul loc ce asigură calificarea în play-off.

Adrian Mutu a transmis că așteaptă finalul sezonului regulat pentru a vedea pe ce loc se află echipa sa:

„Vom vedea ce va fi, vom vedea la sfârșit, când ne vom întâlni cu Sepsi, unde suntem și câte puncte am înregistrat”.

Până la finalul primei părți de campionat, Petrolul mai are de disputat 4 partide: cu UTA Arad și Sepsi pe teren propriu, respectiv CFR Cluj și Poli Iași în deplasare.