Pregătiți pentru Qarabag Adrian Șut, despre obiectivul lui FCSB în Europa League: „Să ne calificăm în primele 8”

QARABAG - FCSB. Adrian Șut (25 de ani) a anunțat obiectivul campioanei României este clasarea în Top 8 în faza grupei XXL din Europa League.

Qarabag - FCSB va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1, joi, cu începere de la ora 19:45.

În acest moment, FCSB ocupă locul al 10-lea, cu 11 puncte, iar în funcție de jocul rezultatelor, chiar și 14 puncte pot fi suficiente pentru Top 8. Adică o victorie cu Qarabag .

QARABAG - FCSB. Adrian Șut: „Avem obiectiv să ne clasăm între primele 8.”

Adrian Șut, unul dintre jucătorii de bază ai campioanei a vorbit despre așteptările sale de la partida din Azerbaijan.

„Va fi o partidă dificilă, pentru că vom întâlni un adversar foarte bun, care joacă un fotbal ofensiv, dar noi ne-am pregătit ca să facem un meci bun.

Cu Hermannstadt a fost un rezultat pe care nu ni l-am dorit, dar acum am uitat acel meci în care am evoluat bine, am avut ocazii, doar că nu am marcat.

Sperăm ca mâine (n.r. - joi) să reușim să marcăm și să câștigăm”, a declarat Adrian Șut, conform digisport.ro

De asemenea, acesta a anunțat că obiectivul roș-albaștrilor este calificarea în primele 8 echipe.

„ Clasamentul arată foarte bine, avem obiectiv să ne clasăm între primele 8. Puțină lume ne acorda șanse, dar noi muncim și sperăm la asta.

Nu trebuie să ne gândim la parcursul celor de la Qarabag de până acum, pentru că și noi am jucat cu echipe mai bine cotate pe care le-am surprins”.

Mijlocașul celor de la FCSB a avut și un mesaj pentru jucătorii care nu sunt disponibili pentru partida cu Qarabag: Darius Olaru, Mihai Lixandru, Octavian Popescu, toți accidentați și Vlad Chiricheș, nerefăcut 100% după accidentarea din cantonamentul din Antalya.

„Toți jucătorii care lipsesc sunt foarte importanți pentru noi. Pe această cale vrem să le transmitem că suntem alături de ei și îi așteptăm să revină cât mai curând alături de echipă”

Lotul deplasat de FCSB în Azerbaidjan

Portari : Mihai Udrea, Ștefan Târnovanu, Lukas Zima (fără drept de joc)

: Mihai Udrea, Ștefan Târnovanu, Lukas Zima (fără drept de joc) Fundași : Valentin Crețu, Joyskim Dawa, David Kiki (fără drept de joc) , Mihai Popescu, Siyabonga Ngezana, Alexandru Pantea, Risto Radunovic

: Valentin Crețu, Joyskim Dawa, David Kiki (fără drept de joc) , Mihai Popescu, Siyabonga Ngezana, Alexandru Pantea, Risto Radunovic Mijlocași : Florin Tănase, Adrian Șut, Malcom Edjouma, Juri Cisotti (fără drept de joc) , Marius Ștefănescu, Mihai Toma, Alexandru Băluță, Alexandru Musi, Baba Alhassan

: Florin Tănase, Adrian Șut, Malcom Edjouma, Juri Cisotti (fără drept de joc) , Marius Ștefănescu, Mihai Toma, Alexandru Băluță, Alexandru Musi, Baba Alhassan Atacanți: Daniel Bîrligea, David Miculescu, Daniel Popa, Alexandru Stoian (fără drept de joc)

Programul FCSB în Europa League

FCSB - RFS Riga 4-1

- RFS Riga 4-1 PAOK - FCSB 0-1

0-1 Rangers - FCSB 4-0

4-0 FCSB - Midtjylland 2-0

- Midtjylland 2-0 FCSB - Olympiakos 0-0

- Olympiakos 0-0 Hoffenheim - FCSB 0-0

0-0 23 ianuarie 2025: Qarabag - FCSB

30 ianuarie 2025: FCSB - Manchester United

Tragerea la sorți a play-off-ului pentru optimi va fi foarte simplă, fiecare echipă având doar doi posibili adversari. Locurile 9-16 vor evolua pe teren propriu în retur.

locurile 17-18 vs. locurile 15-16;

23-24 vs. 9-10

21-22 vs. 11-12

19-20 vs. 13-14