AUTOSABOTAJ! FCSB, eșec clar pe Ibrox, 0-4 cu Rangers: experimentul patronului a îngropat campioana în Scoția

FCSB a pierdut cu Rangers, 0-4 în deplasare, în etapa cu numărul 3 a fazei principale din Europa League și e pe locul 13 în clasament

Următorul meci european al roș-albaștrilor e cu Midtjylland, pe 7 noiembrie, ora 19:45, la București.

Vizitele românilor pe Ibrox în ultimii 30 de ani au fost puține, dar productive. Urziceniul încă a rămas vie în memoria scoțienilor, care sperau ca nu cumva FCSB să plece bucuroasă de pe Ibrox.

Într-o atmosferă tipic britanică, în care orice ocazie a albaștrilor a fost urmată de un oftat zgomotos din tribună, campioana României a început curajos.

Butland gafează, arbitrul îl salvează

Trecuseră vreo 120 de secunde, Miculescu a insistat pe lângă Butland, comic, portarul scoțienilor a fost contrat. Atacantul FCSB a înscris, dar italianul Marco Di Bello a anulat reușita.

Reluările tind să-i dea dreptate. Iar VAR nu putea oricum interveni. Căci Bello a fluierat fault înainte ca Miculescu să înscrie.

Rămâne totuși o rumoare, nici scoțienii n-au înțeles exact decizia. Și nici nu l-au iertat pe Butland, fluierat copios. Iertat de arbitru, nu și de propriii fani. O decizie ce-a zguduit puțin moralul românilor, presați apoi serios de gazde.

Ideile lui Gigi, capcana FCSB

Cu Edjouma neintrat în meci. Departe de fiecare minge, lent, lipsit complet de idei, Rangers a ținut fără mare efort mijlocul. Nici Pantea nu s-a descurcat grozav. Depășit ușor, chinuit serios de Bajrami.

Raskin l-a testat pe Târnovanu (6), minge puternică, venită de la distanță, respinsă de internaționalul român. Tom Lawrence nu l-a mai iertat 4 minute mai târziu. Șut la colțul scurt, învins a doua oară în grupele Europa League. Iar regretul e parcă și mai adânc după cele întâmplate în primele minute.

Pantea nimicit, Edjouma surclasat

S-a trezit din pumni și FCSB, Ștefănescu i-a pus mingea pe 16 metri lui Phelipe. Șut sub bară al brazilianului, respins de Butland. Numai că FCSB are în teren prea multe mâini moarte. Pantea s-a sufocat, Phelipe îi făcea semne să urce, mai curajos, să ajute mai mult. Răspunsul internaționalului U21, care abia respira, cerea timp.

S-a făcut 2-0 după ce Edjouma, îngrozitor pe Ibrox, a pierdut ușor o minge. Cerny, șut la colțul lung, “no chance”, cum spun englezii, pentru Târnovanu. Și persistă impresia că se putea mai mult, Rangers era de bătut. Însă absențele lui Șut, Olaru și Tănase, plus ideile patronului, au dat ocol unei șanse mari.

Experiment eșuat

Ca în multe cazuri la FCSB, e nevoie de pauză ca să se mai regleze din prostiile făcute de patron la start. Trei nume noi: Radunovic, Băluță și Tavi Popescu, ies Pantea, Ștefănescu și greu de înțeles, Phelipe. Și cam aceleași găuri. În spatele închizătorilor, de unde a șutat cine a vrut. Tavernier, fundașul golgeter, n-a nimerit ținta (50). S-a făcut și 3-0.

Gaură și-n partea stângă, Cerny se duce țintă spre poartă, dribling scurt la Ngezana, învins din nou Târnovanu. De la 4-0 în sus, și scoțienii s-au plictisit. Au schimbat melodia, “Scooter - Maria”, nu s-a mai auzit pe Ibrox când Igamane l-a ridiculizat pe Dawa și a șutat pe jos. Meci horror și pentru stoperul din Camerun, fix când a purtat banderola pe braț.

Prea târziu pentru a repara ceva

Răul a fost făcut! Oricât ar încerca să se mai regleze din meci. Misiunea lui Rangers a fost mult ușurată de intervențiile și obiectivele patronului cu valențe de antrenor. Rangers n-a părut neapărat mai bună. Ok, mai solidă decât o echipă din care, în start, au lipsit Olaru, Șut, Tănase, Băluță, Octavian Popescu, Radunovici și Crețu. Prea mult! Mai ales la nivel european.

Un astfel de autosabotaj a îngropat echipa și în campionat, dar când în față ai o echipă cu buget de 4-5 ori mai mare, misiunea devine imposibilă. Rangers saltă peste FCSB, și-a îndreptat și golaverajul, iar pentru campioana României devine obligatoriu meciurile următoare să adune ceva.

Programul FCSB în Europa League

FCSB - RFS Riga 4-1

4-1 PAOK - FCSB 0-1

0-1 Rangers - FCSB 4-0

4-0 7 noiembrie, ora 19:45: FCSB - Midtjylland

28 noiembrie, ora 22:00: FCSB - Olympiakos

12 decembrie, ora 19:45: Hoffenheim - FCSB

23 ianuarie, ora 19:45: Qarabag - FCSB

30 ianuarie, ora 22:00: FCSB - Manchester United

Clasamentul în Europa League

Loc / Echipă Meciuri Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Lazio 3 9 2. Tottenham 3 9 3. Anderlecht 3 9 4. Ajax 3 7 5. Galatasaray 3 7 6. Eintracht Frankfurt 3 7 7. Midtjylland 3 7 8. Athletic Bilbao 2 4 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. Bodo/Glimt 3 7 10. Lyon 3 6 11. Rangers 3 6 12. Olympiacos 3 6 13. FCSB 3 6 14. Fenerbahce 3 5 15. Porto 3 4 16. Slavia Praga 3 4 17. Real Sociedad 3 4 18. Hoffenheim 3 4 19. Roma 3 4 20. Viktoria Plzen 3 3 21. Manchester United 3 3 22. Elfsborg 3 3 23. Ferencvaros 3 3 24. AZ Alkmaar 3 3 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. Malmo 3 3 26. Braga 3 3 27. Beșiktaș 3 3 28. Twente 3 2 29. Union SG 3 1 30. PAOK 3 1 31. RFS 3 1 32. Nice 3 1 33. Ludogorets 3 1 34. Maccabi Tel Avid 3 0 35. Dinamo Kiev 3 0 36. Qarabag 3 0

Rangers - FCSB 4-0, live

Au marcat: Lawrence (min. 10), Cerny (min. 30, min. 55), Igamame (min. 71)

Final de meci, 4-0 pentru Rangers.

S-au acordat 4 minute de prelungire.

Min. 82 - Octavian Popescu execută o lovitură liberă, dar mingea trece peste poartă

Min. 81 - Barron primește un cartonaș galben

Min. 78 - Musi trimite un șut peste poarta lui Butland

Raportul șuturilor este copleșitor: 20 la 6 în favoarea scoțienilor.

Min. 77 - Băluță primește un cartonaș galben

Min. 74 - Două schimbări la Rangers: Iese Bajrami și intră Lovlace, iar Kasanwirjo intră în locul lui V. Cerny.

4-0, min. 71 - Gol Rangers! H. Igamane a înscris după ce l-a driblat pe Dawa.

Min. 67 - Iese Balogun și intră Propper

Min. 63 - Baeten intră în locul lui Miculescu

Min. 60 - Musi intră în locul lui Edjouma

Min. 57 - C. Dessers iese, iar în locul său intră H. Igamane

3-0, min. 55 - Gol Rangers! Cerny a reușit să înscrie după o acțiune individuală.

Min. 51 - Tavernier trimite o minge peste poarta lui Târnovanu

Min. 46 - Partida s-a reluat.

Trei schimbări la FCSB: Băluţă intră în locul lui Ştefănescu, O. Popescu în locul lui Luis Phelipe şi Radunovic în locul lui M. Popescu

O schimbare la Rangers: Mohammed Diomande intră în locul lui Tom Lawrence

Min. 45 - Pauză pe Ibrox, 2-0.

Min. 42 - Mihai Popescu primește un cartonaș galben

Min. 37 - Cerny primește un cartonaș galben

Min. 35 - Ștefănescu încasează și el un cartonaș galben

2-0, min. 30 - Gol Rangers! Vaclav Cerny a speculat o eroare a FCSB-ului și a înscris

Min. 28 - Luis Phelipe șutează sub bară, însă Butland este atent și păstrează poarta intactă.

Min. 24 - Târnovanu își revine și partida se reia

VIDEO Atmosfera de pe Ibrox:

Min. 24 - Tavernier îl faultează pe Târnovanu și primește un cartonaș galben.

Portarul FCSB-ului primește îngrijiri medicale pe teren

Min. 23 - Ștefănescu trimite mingea peste poarta lui Butland

Min. 22 - Ștefănescu scoate o lovitură liberă la marginea careului

Min. 16 - Luis Phelipe primește un cartonaș galben pentru un fault.

Min. 15 - Scoţienii cer penalty pentru un henţ făcut de Ngezana, dar arbitrul decide că a fost o intervenţie regulamentară.

1-0, min. 10 - Gol Rangers! Vaclav Cerny pasează pentru Tom Lawrence, iar acesta înscrie.

Min. 6 - Ștefan Târnovanu respinge un șut periculos

Min. 2 - Miculescu a interceptat mingea de la Butland și a înscris, însă golul a fost anulat din cauza unui fault comis anterior de jucătorul FCSB-ului.

Min. 1 - Partida a început

Rangers - FCSB, echipe de start

Rangers : Butland - Tavernier, Balgoun, Souttar, Jefte - Barron, Roskin - Cerny, Lawrence, Bajrami - Dessers

: Butland - Tavernier, Balgoun, Souttar, Jefte - Barron, Roskin - Cerny, Lawrence, Bajrami - Dessers Rezerve: Kelly, Pröpper, Diomande, Dowell, Sterling, Kasanwirjo, Igmane, McCausland, Fraser, McKinnon, Rice, Lovelace

Kelly, Pröpper, Diomande, Dowell, Sterling, Kasanwirjo, Igmane, McCausland, Fraser, McKinnon, Rice, Lovelace Antrenor : Philippe Clement

: Philippe Clement FCSB: Târnovanu - Pantea, Ngezana, Dawa, M. Popescu - Alhassan, Edjouma - Ștefănescu, L. Phelipe, Miculescu - Bîrligea

Târnovanu - Pantea, Ngezana, Dawa, M. Popescu - Alhassan, Edjouma - Ștefănescu, L. Phelipe, Miculescu - Bîrligea Rezerve : Vlad, Crețu, Panțîru, O. Popescu, Popa, Chiricheș, Baeten, Musi, Băluță, Radunovic

: Vlad, Crețu, Panțîru, O. Popescu, Popa, Chiricheș, Baeten, Musi, Băluță, Radunovic Absenți: Olaru (suspendat), Fl. Tănase (nerefăcut), Șut (probleme personale)

Olaru (suspendat), Fl. Tănase (nerefăcut), Șut (probleme personale) Antrenor : Elias Charalambous

: Elias Charalambous Stadion: Ibrox, Glasgow

Ibrox, Glasgow Arbitru: Marco Di Bello, A1: Davide Imperiale, A2: Alessio Berti, Camera VAR: Luca Pairetto şi Valerio Marini

Ianis Hagi a ajuns la stadion. El nu e pe lista UEFA a lui Rangers și nu poate evolua azi.

Pe lista invitaților pentru acest meci este și Sir Alex Ferguson.

Sosirea roș-albaștrilor la stadion:

Suporterii încep să se adune în zona stadionului din Glasgow, unde se vând fulare cu FCSB și Rangers și suveniruri, unul dintre acestea fiind o insignă cu duelul Rangers - Unirea Urziceni din 2009. Sunt foarte mulți români, veniți atât din țară, cât și din UK.

Mihai Stoica a descoperit câteva suveniruri cu echipele românești în sala de trofee a stadionului Ibrox.

Președintele CA de la FCSB a postat pe rețelele sociale imagini din incinta stadionului Ibrox, cu câteva ore înaintea meciului Rangers - FCSB din Europa League.

Rangers are o cotă de numai 1,52 pentru a câștiga diseară, în vreme ce o victorie a FCSB-ului are nu mai puțin de 6,70.

Duelul Donald Trump - Kamala Harris, la alegerile prezidențiale din SUA, conțin cote asemănătoare cu cele de la meciul din această seară, de la Glasgow.

Trump e favorit și are cam același statut cu Rangers în duelul cu FCSB. Betano are deja în ofertă „meciul” pentru șefia Statelor Unite ale Americii, iar cota Kamalei Harris ca să devină prima femeie președinte la Casa Albă e aproape la fel cu cota pe care FCSB o are ca să plece neînvinsă de pe Ibrox Park.

Victoria și calificarea, cel puțin în play-off-ul optimilor, i-ar asigura campioanei României în jur de 2.000.000 de euro

Cum a devenit căpitanul lui Hagi la Rangers cel mai prolific apărător din istoria fotbalului britanic?

James Tavernier, 32 de ani, fundașul dreapta al lui Rangers, e un pericol pentru FCSB: are 126 de goluri și 132 de assisturi la echipa din Glasgow!

Jucătorul englez e cel mai prolific apărător al fotbalului britanic (134 de reușite în total). Și fundașul lateral cu cele mai multe goluri pentru un club în istoria fotbalului. A înscris de 126 de ori la Rangers.

Reporterii GOLAZO.ro prezenți la Glasgow au surprins numeroși fani FCSB în timp ce stăteau la coadă să cumpere bilete la meciul din seara asta.

Vânzarea tichetelor a început la ora locală 12:00 (14:00 ora României), iar coada număra deja 200 de persoane.

Suporterii români au format o coadă în fața hotelului. Începând cu ora 14:00 (ora României), vor putea intra în posesia biletelor pentru meciul din această seară.

Elias Charalambous, optimist înainte de meci

Antrenorul campioanei crede în șansele echipei sale înainte de meci și spune că FCSB a venit la Glasgow ca să câștige.

„Știm că dăm peste o echipă bună! Ne așteptăm la un meci greu. Dar suntem aici cu multă încredere. Trebuie să fim curajoși mâine.

Targetul e mereu să câștigăm, nu jucăm la egal. Vom da ce avem mai bun. Repet, dăm peste Rangers, un oponent bun, ofensiv. Încercăm să facem tot ce putem pentru a câștiga”, a declarat Elias Charalambous.

Clement: „E foarte important să câștigăm”

Antrenorul scoțienilor tratează foarte atent situația înaintea meciului FCSB și urmărește doar victoria, mai ales că Rangers vine după o înfrângere categorică, scor 1-4 pe teren propriu, cu Lyon.

„Am auzit două echipe de start diferite anunțate de patronul lor. Sper că vor juca doar cu una dintre ele. Nu contează cine joacă mâine, noi trebuie să ne concentrăm la jocul nostru. E foarte important să câștigăm”, a declarat Philippe Clement, la conferința de presă.