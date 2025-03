„Banii nu sunt pe primul plan” Andrei Rațiu a oferit detalii cu privire la un viitor transfer: „Mă interesează să joc”

Andrei Rațiu (26 de ani) a oferit detalii importante în ceea ce privește posibila plecare de la Rayo Vallecano.

Internaționalul român spune că nu se gândește la bani, ci la minutele pe care le va juca.

Titular incontestabil la naționala României, Rațiu are evoluții constante și în tricoul celor de la Rayo Vallecano, echipă la care este legitimat din august 2023.

Datorită evoluțiilor foarte bune, mai multe echipe importante din TOP 5 campionate din Europa precum Barcelona, Tottenham, Napoli sau chiar Leverkusen au pus ochii pe internaționalul român.

„Sonic” a vorbit despre un viitor transfer al său de la Rayo Vallecano și a dezvăluit că în momentul în care va decide să plece nu va ține cont de bani, ci va semna cu echipa, care îi va oferi cât mai multe minute de joc.

Andrei Rațiu: „Asta va conta enorm”

„Simt că am ajuns într-un punct al carierei când trebuie să pun banii pe locul doi. Am 26 de ani, sunt la al doilea sezon în La Liga, primul în care am devenit titular.

O spun clar că nu banii sunt pe primul plan acum pentru mine, mă interesează foarte mult ca echipa la care voi ajunge, indiferent că plec la vară sau nu, să îmi ofere șansa să joc, pentru că asta e important acum. Asta va conta enorm.

Cred eu că sunt pe un drum bun și pot să și îmbunătățesc, așa că nu văd de ce să aleg altfel. Și mai e ceva… dacă e să se întâmple ceva la vară, o să fim cu naționala în mijlocul meciurilor pentru Cupa Mondială, vreau să fiu în formă mereu, să joc la club și să vin în formă când sunt convocat la lot” a declarat Andrei Rațiu, potrivit prosport.ro

Internaționalul român este anunțat titular în duelul cu Real Sociedad, de pe teren propriu, programat duminică, cu începere de la ora 19:30.

Va fi ultima partidă în care va fi implicat Rațiu înaintea primelor meciuri ale echipei naționale din acest an, cu Bosnia (21 martie) și San Marino (24 martie), din preliminariile Cupei Mondiale din 2026.

Lista jucătorilor convocați de Mircea Lucescu pentru meciurile cu Bosnia-Herțegovina și San Marino

Portari: Florin NIȚĂ (Damac | Arabia Saudită, 30/0), Horațiu MOLDOVAN (Sassuolo | Italia, 11/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0);

(Damac | Arabia Saudită, 30/0), (Sassuolo | Italia, 11/0), (FCSB, 3/0); Fundași: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 27/1), Deian ⁠SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 20/0), Virgil ⁠GHIȚĂ (Cracovia | Polonia, 2/0), Adrian RUS (Pisa | Italia, 22/1), Andrei BURCĂ (Baniyas | EAU, 37/1), Mihai POPESCU (FCSB, 0/0), Denis CIOBOTARIU (FC Rapid 1923, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 44/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 46/6);

(Rayo Vallecano | Spania, 27/1), (Gaziantep FK | Turcia, 20/0), (Cracovia | Polonia, 2/0), (Pisa | Italia, 22/1), (Baniyas | EAU, 37/1), (FCSB, 0/0), (FC Rapid 1923, 0/0), (Universitatea Craiova, 44/2), (Universitatea Cluj, 46/6); Mijlocași: Marius MARIN (Pisa | Italia, 28/0), Adrian ȘUT (FCSB, 4/0), Răzvan MARIN (Cagliari | Italia, 65/11), Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită, 79/15), Ianis HAGI (Rangers | Scoția, 45/5), ⁠ Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 0/0), Dennis MAN (Parma | Italia, 33/9), Olimpiu MORUȚAN (Pisa | Italia, 15/1), Alexandru MITRIȚĂ (Universitatea Craiova, 21/4), Florin TĂNASE (FCSB, 18/3), Dennis POLITIC (Dinamo, 0/0);

(Pisa | Italia, 28/0), (FCSB, 4/0), (Cagliari | Italia, 65/11), (Damac | Arabia Saudită, 79/15), (Rangers | Scoția, 45/5), ⁠ (Pafos | Cipru, 0/0), (Parma | Italia, 33/9), (Pisa | Italia, 15/1), (Universitatea Craiova, 21/4), (FCSB, 18/3), (Dinamo, 0/0); Atacanți: Denis DRĂGUȘ (Trabzonspor | Turcia, 20/5), Denis ALIBEC (Farul Constanța, 41/5), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 3/1).