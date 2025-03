Business Drops #41 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv

Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 40.

40. Astăzi, despre profitul făcut de Superligă cu jucătorii din Kosovo, Dinamo TV și recordul stabilit de FCSB.

1. Jucătoarele de tenis vor fi plătite până la 12 luni atunci când vor lipsi de pe teren pentru creșterea copilului, grație unui program finanțat de Fondul de Investiții din Arabia Saudită. De asemenea, sportivele vor beneficia de tratament pentru fertilitate.

2. FIFA a anunțat că fondul de premiere pentru Campionatul Mondial al Cluburilor 2025 (14 iunie – 13 iulie) este de 925.000.000 de euro. În acest an, competiția va avea un nou format, cu 32 de echipe participante, câștigătoarea urmând să ridice un trofeu placat cu aur de 24 de carate.

3. Cluburile din SuperLiga României au plătit în total 2.180.000 de euro pentru aducerea a 10 fotbaliști kosovari și au încasat 7.500.000 de euro din vânzarea mai departe a acestora. Cel mai mare profit a fost făcut de Rapid cu Albion Rrahmani, pe care l-a transferat cu 1.350.000 de euro de la FC Ballkani și l-a dat cu 5.000.000 de euro la Sparta Praga.

Albion Rrahmani

4. Federațiile de ciclism, scrimă, canotaj, sailing și squash din SUA au încheiat un parteneriat strategic în vederea prezentării unor pachete comune pentru sponsori. Brandurile se vor putea promova prin toate cele cinci discipline, beneficiind de campanii digitale și de evenimente cu grad mare de mediatizare.

5. VTEX a devenit partenerul oficial de comerț digital al lui Manchester City. Luna trecută, „cetățenii” au semnat o colaborare pe mai mulți ani cu Publicis Sapient pentru a-și moderniza infrastructura digitală, cea mai mare parte a activității de merchandising fiind înregistrată online.

6. Adidas a anunțat un profit operațional de 1,34 miliarde de euro pentru 2024, cu 12% mai mare decât în 2023. Pentru anul în curs, producătorul de echipament sportiv estimează un profit între 1,7 și 1,8 miliarde de euro.

7. FC Dinamo Bucuresti a anunțat lansarea unui post de televiziune dedicat fanilor „câinilor”, care se va numi 48TV și care va emite din 15 martie. Totodată, „roș-albii” vor crea un brand „1948”, sau „48”, care va conține și o linie de merchandising.

Cătălin Cîrjan

8. Liverpool (Premier League) a înregistrat pierderi de 57.000.000 de lire sterline în anul financiar 2023-2024, pentru că nu a participat în Champions League, ci în Europa League. Costurile de administrare au crescut în această perioadă cu 38.000.000, ajungând la 600.000.000 de lire sterline.

9. Veniturile Formulei 1 au fost de 3,65 miliarde de dolari în 2024, în creștere pentru al patrulea an consecutiv. Audiența tv globală cumulată a fost de 1,6 miliarde de telespectatori, în timp ce audiența la fața locului a crescut cu 9% de la an la an, până la 6.500.000 de spectatori.

10. La meciul FCSB vs Lyon (1-3), din optimile de finală Europa League, au fost prezenți 53.028 de spectatori. S-a doborât, astfel, recordul de audiență de pe „Arena Națională” din acest sezon, care era de 50.248 de spectatori (20 februarie 2025, FCSB vs PAOK 2-0).

* Autorul pastilei săptămânale „Business Drops” pentru GOLAZO.ro este Cristian Gheorghe, fost manager la Sportul Studențesc în anii 2000. Co-autor al manualului de Marketing Sportiv, el este fondatorul Sports Business Academy și inițiator al primei scoli de marketing sportiv in ASE București