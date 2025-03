„Te droghezi?”  Întrebarea care l-a luat pe nepregătite pe Dean Huijsen, noul star din defensiva naționalei Spaniei + Răspunsul fundașului

Dean Huijsen (19 ani), fotbalistul lui Bournemouth, a primit o întrebare neașteptată de la un creator de conținut: „Fumezi marijuana?!”.

Huijsen este văzut drept unul dintre cei mai promițători tineri fundași centrali.

Influencerul „PapaPincus” a vrut să clarifice un aspect care a fost intens discutat printre fani.

Huijsen, surprins de o întrebare: „Te droghezi?”

„O să-ți pun o întrebare ciudată și, de asemenea, neașteptată, dar mereu pare că ești drogat. Fumezi marijuana?”.

Huijsen a izbucnit în râs: „Am ochii somnoroși. Am moștenit asta de la mama mea, ea îi are la fel. Nu sunt drogat.

Nu putem fuma marijuana. Există teste care detectează drogurile, nu sunt drogat. Așa m-am născut și nu pot face nimic în privința asta”, a răspuns, ușor amuzat, fotbalistul.

😆 "No estoy fumado, pero he nacido con estos ojos".



Dean Huijsen, în vizorul lui Real Madrid, Liverpool, United și Tottenham

Tânărul de 19 ani este printre cei mai doriți fotbaliști de pe piață. Huijsen a fost în prim-plan în ultimele luni fie datorită performanțelor de pe teren, fie pentru că Spania și Olanda au luptat să-l convingă să joace pentru naționala lor.

În cele din urmă, a ales Spania, după ce apucase să bifeze apariții la echipele U17, U18 și U19 ale Olandei.

Huijsen s-a născut în Olanda, la Amsterdam, dar familia lui s-a mutat în Spania, la Marbella când el avea 5 ani. Huijsen a devenit cetățean spaniol în februarie 2024. Vorbește olandeză, spaniolă, engleză și italiană

În 2021, clubul lui Florentino Perez a pus ochii pe fundașul central care evolua atunci pentru juniorii formației Malaga. Huijsen a refuzat oferta lui Real Madrid și a ales să meargă la Juventus. A urmat împrumutul la AS Roma, în 2024 și, mai apoi, transferul la Bournemouth.

30 iunie 2030 e data până la care Dean Huijsen e sub contract cu Bournemouth

Acum, pare flatat de interesul formației lui Carlo Ancelotti: „Este o mândrie că o echipă atât de mare este interesată de mine, este ceva special și înseamnă că îmi merge bine”.

În plus, el a recunoscut în câteva rânduri că idolul său este Sergio Ramos.

60 de milioane de euro e clasuza de reziliere a lui Dean Huijsen

„Motivul pentru care am plecat în Italia a fost pentru a mă perfecționa din punct de vedere defensiv, voiam să fiu mai complet. În Spania am învățat să controlez mingea, iar în Anglia m-am obișnuit cu intensitatea jocului”, a explicat fotbalistul într-un interviu recent acordat EFE.

La 19 ani, are o înălțime de 1,97 m, e agil, are viteză și forță și plusează și la recuperări de balon, atuuri care l-au ajutat să își câștige locul de titular în Premier League și să devină un jucător-cheie sub comanda lui Andoni Iraola.

Huijsen este unul dintre cei mai talentați din fotbalul european la această vârstă. Va fi un mare jucător în viitor. Jose Mourinho