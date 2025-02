U Cluj - Rapid 2-1. Claudiu Micovschi (25 de ani) a criticat dur arbitrajul după faza controversată din minutul 84, din careul clujenilor.

Manea a căzut în careu, după un contact cu Van der Werff, însă arbitrul Cojocaru nu a acordat penalty, iar VAR nu a intervenit.

Atacantul giuleștenilor a comentat faza din finalul meciului și nu a înțeles de ce arbitrul a trecut atât de ușor peste incidentele din careu.

U Cluj - Rapid 2-1. Micovschi: „Am avut 4 faulturi în careu”

„Am început primele 15 minute rău, după care a fost o greșeală a noastră, am primit gol. Am reușit să egalăm, să ținem de minge, apoi am dominat, după părerea mea.

În repriza a doua au înscris, noi am avut 4 faulturi în careu, nu a fost nici măcar să verifice. Nu e posibil așa ceva, nu știu ce să mai zic”, a declarat Micovschi la finalul meciului, pentru Digi Sport.

Micovschi, despre scandalul cu Bic

Mijlocașul Rapidului a comentat și momentul în care s-a certat pe teren cu Ovidiu Bic.

„A fost o neînțelegere între mine și Bic, nu s-a întâmplat nimic. Din păcate, nu am reușit să aducem niciun punct acasă.

Trebuie să ne revenim, urmează 6 finale. Ar trebui să fim mai lucizi, poate și puțin noroc, pentru că am avut ocazii de a marca”, a mai explicat Micovschi la finalul meciului.

Rapid rămâne acum pe locul 6, la egalitate cu Petrolul, care îi poate depăși pe giuleșteni, dacă va câștiga luni la Constanța.