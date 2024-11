Gâlcă vrea mai multe goluri Antrenorul Craiovei, după victoria cu UTA: „M-am săturat”

UTA Arad - Craiova 1-2. Formația lui Costel Gâlcă s-a impus în deplasarea de la Arad și a urcat pe locul 2 în Liga 1, la două puncte în spatele liderului U Cluj.

Tehnicianul oltenilor e mulțumit că elevii săi au obținut cele 3 puncte, după multe meciuri în care consideră că ocaziile au fost multe și nefructificate.

Universitatea Craiova a reușit să obțină la limită victoria la Arad, scor 2-1, și strânge și mai tare clasamentul în Liga 1, primele 6 echipe fiind despărțite de doar 4 puncte.

UTA Arad - Craiova 1-2. Gâlcă: „Am fost mai pragmatici”

Antrenorul Craiovei se bucură pentru răsturnarea de scor și crede că victoria e foarte importantă pentru toată suflarea din jurul echipei, în acest moment.

„E important pentru noi, mai ales că la pauză pierdeam 1-0, am făcut niște schimbări, am avut niște probleme pe construcție și acolo ei au profitat mult, ne-au prins de 3-4 ori pe tranziție și au marcat, dar chiar și așa am avut două ocazii.

Am marcat în a doua repriză, am fost mai pragmatici, am avut și penalty și am putut câștiga meciul, așa cum era important pentru toată lumea”, a declarat Costel Gâlcă, după meci, pentru Digi Sport.

Costel Gâlcă: „Presiune există tot timpul”

Întrebat ce a cântărit cel mai mult în succesul de astăzi, tehnicianul oltenilor a subliniat atitudinea elevilor săi și unitatea grupului.

„Unitatea și atitudinea (n.r. - elementele care au adus victoria) pe care am avut-o, cum am spus, m-am săturat să avem foarte multe ocazii și să nu marcăm.

Presiune există tot timpul și va fi tot timpul, așa că trebuie să știi s-o gestionezi, deci un lucru bun sunt rezultatele pozitive”, a mai spus Costel Gâlcă, după meci.