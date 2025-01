Cristi Tănase (37 de ani), fostul mijlocaș al celor de la FCSB, este noul antrenor secund al celor de la Club Sportiv LPS HD Clinceni, fosta Academica Clinceni, echipă aflată pe locul 9 în Liga 3 (Seria 4).

La Clinceni, „Dodel” va colabora din nou cu Paul Pârvulescu (36 de ani), cel care este principalul echipei.

Cristi Tănase s-a retras din cariera de jucător profesionist în anul 2022, după un ultim sezon în care a evoluat pentru echipa ce l-a lansat în fotbalul mare, FC Argeș.

La 3 ani distanță de la acel moment, fostul mijlocaș al celor de la FCSB, își va începe în mod oficial cariera de antrenor.

Cristi Tănase, antrenor secund la Club Sportiv LPS HD Clinceni

Concret, „Dodel” a fost coptat în staff-ul lui Paul Pârvulescu, la Club Sportiv LPS HD Clinceni, echipă ce evoluează în Liga 3.

Astfel, Tănase și Pârvulescu vor colabora din nou după ce au jucat împreună la FCSB, în perioada 2012-2015, respectiv la Academica Clinceni, în sezonul 2020-2021.

Fostul jucător al celor de la Gaz Metan Mediaș a preluat-o pe Clinceni în 2024, imediat după retragerea din activitatea de fotbalist profesionist.

Cristi Tănase: „Vreau să merg pe drumul ăsta”

Cristian Tănase a oferit și o primă reacție, după ce s-a alăturat noii echipe. Acesta a vorbit despre planurile sale de viitor, dar și despre obiectivu echipei din acest sezon.

În acest moment, Club Sportiv LPS HD Clinceni ocupă locul 9 în Seria 4 din Liga 3, cu 13 puncte acumulate în 15 etape disputate.

„Da, am cam o săptămână. O să îl ajut pe Paul, am rămas în relații bune și eu vreau să merg pe drumul ăsta și nu a fost greu să mă conving. Vreau să fiu antrenor principal pe viitor. Am carnet de antrenor, am luat licența C și acum urmează să mă înscriu la B. Apoi voi merge la A.

Obiectivul e să rămânem în Liga 3. Avem vreo 17 jucători și sunt planuri frumoase. Deocamdată avem mulți copii și nu e ușor. Cred că sunt mulți copii foarte talentați, dar fără bani nu poți să faci nimic. Vorbeam non-stop cu Pârvulescu. Și el a fost la început la copii și juniori”, a spus Cristian Tănase, citat de fanatik.ro

De-a lungul carierei de fotbalist profesionist, Cristi Tănase a evoluat pentru FC Argeș, Mioveni, FCSB, TJ Teda, Sivasspor, Karabukspor, Eskisehirspor, Gireunspor și Academica Clinceni.

41 de selecții și 6 goluri a adunat Cristian Tănase la echipa națională