Operațiunea Florucz  Mircea Lucescu merge după atacant la Viena. Stoichiță: „Îl cheamă la națională”

Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, a anunțat că selecționerul Mircea Lucescu merge la Viena pentru a-l convinge pe Raul Florucz să joace pentru naționala României.

Raul Florucz și Dennis Politic vor fi convocați la naționala României, anunță Stoichiță.

Rapul Florucz a marcat 7 goluri în campionat, 2 în Cupa Sloveniei și 3 în cupele europene pentru Olimpija Ljubljana.

Mircea Lucescu, „misiune” la Viena

Mircea Lucescu pregătește calificările pentru Campionatul Mondial din 2026.

Prima misiune a selecționerului în vârstă de 79 de ani este un zbor la Viena, unde va încerca să îl convingă pe Raul Florucz să aleagă naționala României. Austriecii trag și ei de Florucz pentru a îmbrăca tricoul echipei lor naționale.

Mihai Stoichiță declara în decembrie 2024 că atacantul cu părinți născuți în România a înaintat actele pentru obținerea cetățeniei române.

Directorul tehnic al FRF susține acum că Mircea Lucescu va merge în Austria pentru a discuta cu atacantul.

„Așa a spus Mircea Lucescu, că îl va convoca pe Florucz la națională. O să se ducă să stea de vorbă cu el, să îl vadă pe viu după ce se face bine, și probabil că îl cheamă la națională, e decizia lui.

Toată lumea care l-a urmărit pe Florucz a zis că este un jucător de calitate și are doar 23 de ani. Vor să îl ia și austriecii, iar de aici pleacă bătaia.

Este un jucător care poate să joace în poziția lui Dennis Man, dar și atacant central. Este stângaci și puternic, destul de înalt, dă goluri în toate competițiile, atât campionatul Sloveniei, cât și în UEFA Conference League.

Eu am văzut ce calități are, puteți să vă uitați pe Wyscout și să vedeți acțiuni, pase decisive. Este un jucător interesant, care are doar 23 de ani, dar a fost descoperit târziu.

A jucat pentru naționala de juniori a Austriei. Au plecat părinții de mult timp din țară și au renunțat la cetățenie când avea el 7 ani.

Lucescu s-a uitat, l-a urmărit și a zis «Da, este un jucător interesant»”, a declarat Mihai Stoichiță pentru fanatik.ro.

Sunt mai mulți parametri. N-aș vrea să iau o decizie și să fie supărare. Oamenii trebuie să știe că este greu pentru mine să aleg. Am trăit toată viața mea în Austria, dar nu sunt austriac 100% și nu sunt nici român 100%. Raul Florucz, pentru prosport.ro, acum o lună și jumătate

Raul Florucz a jucat pentru Austria U19

Raul Alexander Florucz a bifat trei partide pentru naționala U19 a Austriei, însă nu a reușit să mai urce și următoarele trepte, către tineret și seniori.

În cariera sa, Florucz a evoluat pentru juniorii celor de la Haid, FC Pasching, FAL și Lokomotiv Zagreb.

La formația din Zagreb a făcut și pasul către seniori, însă a fost rapid împrumutat, succesiv, la NK Sesvete, Dragovoljac și NK Jarun.

În 2023, Lokomotiv Zagreb l-a vândut la NK Olimpija, în schimbul a 100.000 de euro.

Dennis Politic, pe lista lui Il Luce: „Șut bun și tupeu”

Dinamoviști primesc și ei vești bune din partea lui Mihai Stoichiță. Oficialul FRF a anunțat că Mircea Lucescu îl va convoca pe Dennis Politic în premieră la echipa națională.

„Politic este un jucător în partea opusă, care joacă în stânga, pentru că Raul joacă în dreapta.

Are aceleași calități, dar în ultima vreme nu mai e așa cum a fost în toamnă, în meciurile pe care le-am văzut.

Este un jucător interesant, are o educație bună, este puternic, are șut bun, tupeu!”, a declarat Mihai Stoichiță pentru sursa citată.