Retrași din campionat! CSM Constanța nu mai are bani să susțină echipa de rugby, campioana Diviziei Naționale de Seniori 2024: „Sper să revenim la anul”

Continuă problemele financiare la CSM Constanța.

Conducătorii clubului de la malul Mării Negre au decis să retragă echipa de rugby din Divizia Națională de Seniori (DNS) din lipsă de fonduri.

Divizia Națională de Seniori (eșalonul secund al rugby-ului românesc) rămâne fără cea mai bună echipă din stagiunea precedentă, campioana CSM Constanța, deoarece clubul nu reușește să-și revină din punct de vedere financiar.

CSM Constanța retrage echipa de rugby din campionat

Ultimele luni ale anului 2024 au fost „negre” pentru sportivii și antrenorii de la CSM Constanța. Nu și-au primit salariile și primele, după ce primarul Constanței, Vergil Chițac, a anunțat că închide „robinetul” de la bugetul local.

Acesta și-a motivat decizia invocând o lipsă acută de fonduri la nivelul întregului municipiu.

Eu nu vreau sub nicio formă să credeți că nu vrem. Dacă aveam banii, i-am fi dat până acum. Ca dovadă că de la 35.000.000 am mai dat cu țârâita încă 3.000.000 de lei. Vergil Chițac, într-o ședință de Consiliu Local

Anul 2025 a adus și o schimbare la șefia CSM Constanța, în speranța că lucrurile se vor regla rapid. Andrei Talpeș a fost îndepărtat din funcția de director, fiind acuzat de management defectuos, iar în locul său a fost adus Mihai Ochiuleț.

Buget CSM Constanța:

2023 - 50.000.000 de lei .

. 2024 - 39.000.000 de lei

Schimbarea nu a produs efectul dorit, iar începutul de an vine cu câteva vești nu tocmai bune pentru sportul constănțean: problemele continuă, iar pe alocuri sunt chiar mai mari.

Directorul CSM Constanța: „Nu am avut de ales”

În aceste zile, CSM Constanța a decis să retragă din campionat echipa de rugby, campioana Diviziei Naționale de Seniori 2024, din cauza problemelor financiare .

Conducerea clubului a anunțat că nu a avut de ales.

Contractele jucătorilor de anul trecut au expirat la finalul anului 2024. La momentul deciziei retragerii, clubul mai avea legitimați câțiva juniori.

„Inițial, noi am decis să înscriem echipa în campionat. După ce am constatat cu exactitate care sunt găurile lăsate de vechea conducere, am refăcut calculele și am decis că este imposibil să facem acest lucru.

Știți foarte bine cât de costisitoare este o echipă de rugby. Sunt, în total, aproape 30 de persoane. Sperăm ca la anul, pe vremea asta, să putem să ne înscriem din nou în DNS. Dacă vom aduce bugetul pe linia de plutire, cu siguranță vom reveni.

În continuare, am gândit un buget special pentru rugby-ul juvenil. Discutăm și vedem ce decizii vom lua în continuare”, a declarat directorul CSM Constanța, Mihai Ochiuleț, pentru GOLAZO.ro.

Vin vremuri grele pentru CSM Constanța

Noul director al CSM Constanța, Mihai Ochiuleț, promisese la începutul lunii ianuarie, în momentul în care a preluat funcția, că CSM Constanța nu va desființa nicio secție și că nicio echipă nu se va retrage din campionat.

O lună și jumătate mai târziu, CSM Constanța a retras echipa din DNS și, din informațiile GOLAZO.ro, clubul urmează a fi restructurat, iar anumite secții vor dispărea din organigramă, pentru „a strânge cureaua”.

„După doar trei zile de la numirea mea în funcția de director al CSM Constanța, zeci de întâlniri, sute de telefoane și o grămadă de hârtii parcurse, pot să vă spun clar: în perioada imediat următoare, nicio secție sportivă nu se desființează, nicio echipă nu se retrage din campionat, Clubul merge înainte”, declarase Mihai Ochiuleț la începutul mandatului.

Handbalul, în colaps. La baschet, ceva mai bine

Echipa masculină de handbal de la CSM Constanța, vicecampioană națională ani la rând, cu prezențe în cupele europene, este cea mai afectată de problemele financiare de la CSM Constanța.

Mai mulți jucători de bază, împreună cu antrenorul George Buricea, au semnat, deja, contracte cu alte echipe de in Liga Națională, cu efect imediat din vară, sătui să tot aștepte o ameliorare a situației.

Au intrat câteva salarii în ultimele luni, însă situația este departe de a fi la zi, iar jucătorii nu mai suportă starea de incertitudine.

Un exemplu ar fi ultima etapă din Liga Națională, când CSM Constanța a pierdut neașteptat pe terenul celor Odorheiul Secuiesc, penultima clasată din campionat.

La casele de pariuri, victoria Odorheiului aducea de 6 ori suma plasată de bilet.

În plus, primarul Constanței, Vergil Chițac, a anunțat că nu-și mai dorește sport de performanță pe viitor, ci doar echipe de pluton. Lucru de neconceput pentru actualii componenți ai echipei de handbal masculin.

„Constanța nu are bani să țină echipele în diviziile naționale, să fie primii. Facem CSM pentru a exista sport în Constanța, Divizia A, dar nu neapărat de primul loc și de cupele europene. Facem sport de masă. Copilul, când a început să practice sportul, să știe că poată să ajungă până în Divizia A. De acolo, pentru performanță, să meargă la un alt club, care are bani mai mulți”, declara Vergil Chițac, la finele anului 2024.

La baschet, însă, situație pare să fie mai bună. La feminin, CSM Constanța a transferat patru jucătoare din străinătate, iar echipa a câștigat pe terenul celor de la Sepsi, 87-76, și pare să reintre în lupta pentru apărarea titlului câștigat în 2024.

Și la baschet masculin a fost transferat un jucător american, însă echipa nu se descurcă foarte bine în campionat, fiind pe locul 15 din 16.