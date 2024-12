Campionii își strigă disperarea Sportivii de CSM Constanța își cer salariile, în pragul sărbătorilor: „Suntem îngropați în datorii”

Moment extrem de dificil pentru sportivii legitimați la CSM Constanța: clubul nu și-a mai primit banii promiși din partea Primăriei, iar sportivii sunt neplătiți cu lunile.

Până în acest moment, Primăria Constanța nu a emis niciun comunicat prin care să explice de ce a ajuns CSM Constanța în acest punct.

GOLAZO.ro a stat de vorbă cu Robert George Florea (22 de ani) legitimat până de curând la CSM Constanța, sportiv cu zeci de medalii la competițiile naționale și internaționale.

Robert Florea: „De Crăciun, voi tăia porcul... cu pixul, de pe listă”

Lui Florea, clubul i-a reziliat unilateral contractul pe 30 noiembrie, fără a-i vira salariile și bonusurile înscrise în înțelegere.

Robert practică haltere de la vârsta de 10 ani și este multiplu campion național și internațional. A fost legitimat 10 ani la Olimpia București, iar de doi ani reprezenta CSM Constanța, avându-l antrenor pe Aurel Tătaru.

Salutare, George. Ești unul dintre numeroșii sportivi de la CSM Constanța care nu și-au primit banii de luni de zile.

Salut. Situația actuală a clubului CSM Constanța este destul de incertă. Din luna iunie 2024, lucrurile au luat o întorsătură neașteptată pentru noi, sportivii, dar și pentru antrenori. Și cred că și pentru conducerea clubului CSM Constanța. Salariile au început să nu mai apară și să fim amânați de la o lună la alta până în prezent. Sunt destul de matur încât să înțeleg că problema este una venită de sus, însemnând primar, Consiliu Local etc.

Câți bani mai ai de primit de la club?

Suntem mulți în situația asta neplăcută. Am premieri de primit încă din luna mai: Cupa României U23, Cupa României de seniori, trei medalii în finala de tineret și vreo 3-4 salarii. Un total între 17.500 și 21.000 de lei. Deci, câteva mii de euro. Nu sunt sume colosale, dar unii depindem de acești bani, mai ales în prag de Sărbători. Poate pentru unii e singurul venit și este munca noastră până la urmă. Nu îi cerșim, nu îi cerem de pomană.

Câte eforturi face un halterofil pentru a atinge performanța?

Am făcut sacrificii pentru acești bani. Am muncit foarte mult pentru a ieși campion și am trecut prin multe, cum ar fi accidentări, momente bune, momente mai puțin bune, nevoi, departe de casă, antrenamente grele. Părerea mea, după atâția ani de haltere de performanță este că un sportiv face niște eforturi destul de mari.

De unde găsești motivația să continui acest sport când ești prins în astfel de situații?

Despre motivație ce să mai zic? Am tot mințit-o că va fi bine, dacă pot spune așa. Dar, ușor, ușor s-a stins, m-a părăsit. După atâtea luni neplătit, dar în care am adus medalii și rezultate clubului, am fost „răsplătit” cu rezilierea contractului sportiv pe motiv că nu mai au bani (n.r. - CSM Constanța). Mi s-a dat termen de 30 de zile pentru a-mi primi toate drepturile bănești, dar nici până acum nu am primit vreun leu.

Cum vezi Sărbătorile acum?

Este trist și mă doare pentru că, în primul rând, am muncit pentru acei bani și doar eu știu câte am îndurat, apoi, vin Sărbătorile. Am să tai porcul, dar doar cu pixul, de pe listă, ca să glumesc amar. Toți sportivii pe care îi cunosc personal - și chiar am prieteni foarte buni și la alte secții - sunt îngropați în datorii. Alții cară mobilă, alții s-au făcut șoferi, alții muncesc pe șantier. Încercăm să strângem un ban de sărbători, să avem ce pune masă.

Ai un mesaj pentru autoritățile locale?

Încă sper ca, până de sărbători, să-mi primesc banii și sper ca domnul primar al Constanței (n.r - Vergil Chițac) să-mi vadă mesajul și să facă ceva pentru noi, sportivii. Din campionii României am ajuns să facem asta. Trist și rușinos. Nu e rușinos că muncim, ci că țara asta ne vrea numai jos. Și se miră de foarte mulți din alte țări. Cu toate astea, noi am reprezentat cu mândrie România pe podiumurile competițiilor la care am participat.

Directorul CSM Constanța „arată cu degetul” spre Primărie

Luni, directorul CSM Constanța, Andrei Talpeș, a emis un comunicat de presă în care acuză Primăria Constanța (în principal pe primarul Vergil Chițac) de faptul că lasă clubul să moară.

Dacă subfinanțarea va continua și nici măcar sumele aprobate prin buget nu vor fi virate integral în conturile C.S.M. Constanța, clubul va ajunge în pragul colapsului. Lipsa fondurilor necesare pentru plata remunerațiilor, participarea în competiții și susținerea activităților curente va face imposibilă continuarea activității. Sportivii vor pleca, antrenorii vor abandona proiectele, iar cele 22 de secții sportive care reprezintă mii de sportivi, majoritatea copii și juniori, vor rămâne fără susținere. Andrei Talpeș, director CSM Constanța

Restanțele de la CSM Constanța:

3 luni pentru echipa de handbal, remunerați 12 luni din 12

2 luni pentru echipele de baschet (masculin și feminin) și volei, remunerați 8 luni din 12.

3 luni pentru echipa de rugby, remunerați 12 luni din 12.

5-6 luni pentru sporturile individuale + fără bonusuri pentru rezultatele internaționale, din iunie 2024 până în prezent.