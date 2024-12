Adio salarii și prime!   Nu a fost aprobat proiectul prin care sportivii de la CSM Constanța să-și primească banii de sărbători: „Primarul părea mulțumit”

Astăzi, la Constanța, a avut loc o ședință extraordinară a Consiliului Local pentru a se supune la vot proiectul privind acordarea unui împrumut de 6.000.000 de lei pentru CSM Constanța, în vederea achitării tuturor datoriilor către sportivi și antrenori

Mulți dintre aceștia nu și-au mai văzut salariile din luna iunie. De prime nici nu se mai pune problema

Pe ordinea de zi a fost un singur proiect, cel prin care sportivii și antrenorii și-ar fi primit toate sumele restante până la zero, în contul muncii asidue depusă în anul 2024.

„Proiect de hotărâre 509/2024 privind acordarea unui împrumut temporar din bugetul local al municipiului Constanța către CSM Constanța” , s-a numit inițiativa, venită la propunerea mai multor consilieri locali.

Sportivii și antrenorii de la CSM Constanța rămân fără bani

Ședința a durat 40 de minute și, după ce s-a vorbit despre legalitatea proiectului de hotărâre privind acordarea împrumutului, s-a trecut la vot.

Din cei 27 de consilieri locali, 17 s-au abținut de la vot, iar 10 au fost „pentru”. Așadar, proiectul nu a trecut, iar sportivii și antrenorii rămân în continuare neplătiți!

La un moment dat, înainte ca voturile să fie exprimate, primarul Constanței, Vergil Chițac, a recunoscut că nu sunt bani la bugetul local, pentru a acoperi și deficitul de 6.000.000 de lei solicitat de către Clubul Sportiv Municipal.

Falimentul orașului Constanța?

Dacă inițial l-a acuzat pe directorul Andrei Talpeș de „prost management”, primarul și-a schimbat direcția și forma discursului.

Indiferent de ce s-ar fi votat, nu ar fi avut banii solicitați, deoarece bugetul municipiului Constanța este unul extrem de strâmtorat.

„Întrebați, vă rog, dacă există banii disponibili la bugetul la local pentru acest împrumut. În momentul de față, reținând toți banii pe care trebuie să-i dăm către bugetul de stat la finalul anului, noi avem un fond disponibil, atenție, trebuie să ne intre și banii de la stat de 5.000.000 - avem 10.000.000 de lei.

În condițiile în care la City Bus trebuie să le plătim 2.400.000 de lei pe 30 decembrie și 4.600.000 de lei pentru dările la stat. Și, bineînțeles, că nu am plătit ultima factură de la Polaris. Și-n spatele acestor facturi stau servicii prestate și salarii.

Eu nu vreau sub nicio formă să credeți că nu vrem. Dacă aveam banii, i-am fi dat până acum. Ca dovadă că de la 35.000.000 am mai dat cu țârâita încă 3.000.000 de lei.

Ce pot eu să vă promit este că vom face tot posibilul, în măsură în care rambursarea de la MIPE (Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene) va veni în perioada următoare, cel mai probabil între Crăciun și Anul Nou să virăm o parte din bani, să se plătească o parte din salarii.

În momentul de față, nu există disponibilitate în buget pentru acest împrumut. Putem să discutăm orice. Dacă e legal sau nu. Cu orice soluție juridică am găsi, nu există bani pentru acest împrumut. Se poate vedea în extrasul de cont ”, a declarat primarul Constanței, Vergil Chițac, în ședință.

„Primarul părea mulțumit!”

Robert George Florea (22 de ani), halterofil cu numeroase medalii la întrecerile naționale și internaționale, legitimat până de curând la CSM Constanța, este sigur că decizia a fost una pe placul primarului Vergil Chițac.

„Domnul primar Vergil Chițac a lăsat un gust amar încă o dată multor sportivi și chiar a multor suporteri a acestui club. A dat încă o dată dovadă de indiferență și nepăsare în căutarea unei soluții pentru a ne putea primi și noi banii, atât sportivii cât și antrenorii.

Mai ales înainte de sărbători. La vestea că proiectul nu va trece (acordarea împrumutului ) a strigat ședință încheiată părând mulțumit că nu a trecut . Mi-aș dori cu tărie ca acești oameni de care depindem în momentul de față să fie măcar doua zile în locul nostru să vadă cum e să stai cu grija zilei de mâine, plus îngropat în datorii și cu speranța că până de sărbători îți vei primi răsplata de pe toată truda depusă pentru niște medalii și câțiva lei pe care nu îi mai primim

În loc de a ne arăta că se caută soluții … Din păcate tot la prima soluție apelează domnul primar și aceea este amânarea, de care suntem sătui. De luni de zile suntem doar amânați”, a declarat George Florea, pentru GOLAZO.ro.

Constanța: Un oraș mare, dar mic atunci când vine vorba de responsabilitate

Directorul celor de la CSM Constanța, Andrei Talpeș, este sigur că va plăti cu funcția, curând, pentru faptul că a încercat prin toate mijloacele să facă rost de banii promiși de către Primărie și că nu a dat sportivii afară, atunci când i s-a cerut acest lucru.

Iată prima reacție a șefului CSM:

„Constanța pierde dramatic în disputa «Sportul constănțean vs. Primarul Constanței».

Astăzi, în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Local Constanța, adevărul pe care l-am susținut încă de la început a ieșit la iveală, confirmat chiar din declarațiile domnului Primar al Municipiului Constanța. Adevărul este simplu, crud și dureros: bugetul aprobat pentru Clubul Sportiv Municipal (CSM) Constanța pentru anul 2024 nu a fost virat în totalitate. Mai exact, Primăria Municipiului Constanța (PMC) mai are de achitat către CSM suma de 3.500.000 lei.

Presat de inițiativa de acordare a unor sume pentru CSM Constanța, primarul a spus astăzi, fără echivoc: «Primăria nu are bani în cont». Da, ați citit bine. Nu sunt bani, pentru că Primăria are datorii, împrumuturi și, din câte se pare, un management financiar cel puțin discutabil.

Și atunci, cine este vinovat de ineficiență? Cine poartă povara unui management defectuos? Este managerul CSM Constanța, care și-a construit activitatea în baza unui buget aprobat, dar nevirat în totalitate? Sau primul manager al orașului, Primarul, care și-a admis incapacitatea de a onora angajamentele financiare aprobate chiar în Consiliul Local?

Un membru al «celebrei» comisii de evaluare – a doua comisie de acest fel – a avut astăzi tupeul de a afirma că nu este oportună o suplimentare a bugetului, deoarece managerul nu s-ar fi încadrat în bugetul aprobat. Vă întreb, doamnă Roman, în care buget? Cel de pe hârtie sau cel care a fost efectiv virat în conturile CSM Constanța? Nu cumva, pentru a-l face «prost manager» pe Talpeș, refuzați cu obstinație să faceți distincția între aceste două realități? Nu cumva, indiferent de circumstanțe, trebuie «să dați bine» și să găsiți un țap ispășitor?

Am convingerea că poziția mea mă va costa. Știu că voi răspunde cu funcția. De ce? Pentru că nu am dat sportivi afară. Pentru că nu am desființat secții. Pentru că, în ciuda unui buget insuficient, am primit în această vară peste 500 de copii și juniori, care își doresc să facă sport sub culorile alb-albastru. Pentru că am ales să susțin performanța sportivă, visurile și bucuria acestor copii, nu să mă ascund în spatele unor scuze financiare.

În disputa de astăzi, «Sportul constănțean vs. Primarul Constanței», scorul a fost 10-17. Constanța a pierdut dramatic. Nu doar o sumă de bani, ci o șansă la viitor, la excelență, la imagine. Sportul constănțean a fost sacrificat, iar orașul a pierdut .

Cine își asumă această înfrângere?”, a scris Andrei Talpeș pe contul personal de Facebook.