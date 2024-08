Dan Petrescu (56 de ani) a oferit prima reacție, după ce echipa sa a făcut spectacol în meciul retur al „dublei” cu Neman Grodno din turul al doilea preliminar al Conference League.

Ardelenii s-au impus, scor 5-0, și au reușit să se califice în turul următor, acolo unde vor întâlni Maccabi Petah Tikva.

CFR Cluj și-a respectat blazonul și a făcut spectacol în meciul retur al „dublei” cu Neman Grodno.

Dan Petrescu: „Am intrat bine în meci”

Antrenorul echipei CFR Cluj s-a arătat încântat de prestația elevilor săi.

De altfel, Petrescu s-a arătat mulțumit și de lotul pe care îl are acum la dispoziție, după transferurile lui Postolachi și Louis Munteanu.

„ După două meciuri fără gol marcat, eram toţi sub presiune. Am fost foarte concentraţi, am intrat bine în meci. Chiar dacă am bătut cu 5-0, scorul nu arată diferenţa dintre noi şi ei. Am avut şi puţin noroc în prima repriză, au avut şi ei nişte ocazii”.

„E greu să mai zic ceva de cineva”

„Primul gol a fost cel mai important, mai ales că în ultimele două meciuri nu am marcat. A fost şi din fază fixă, ne-am bucurat foarte mult. Dani (n.r. - Bîrligea) a marcat două goluri extraordinare şi pe final era mai uşor să joci când ai 3-0, 4-0.

Puteam să jucăm şi mai bine în repriza a doua, dar dacă am bătut cu 5-0 e greu să mai zic ceva de cineva. Eu vreau mereu să fie totul perfect, dar 5-0 e 5-0. Poate am marcat prea multe goluri, trebuia să mai lăsăm şi pentru alte meciuri”.

Laude pentru Bîrligea

„Bîrligea e un jucător fantastic, astăzi a demonstrat-o. El a fost acolo şi a marcat. Acum va fi concurenţă mai mare şi pentru el, cu Postolache, cu Michael şi Louis Munteanu. Cred că arătăm mai bine ca lot acum ”, a declarat Dan Petrescu, la conferinţa de presă.

CFR Cluj își va afla adversara din turul 3 preliminar, luni 5 august, când este programată tragerea la sorți de la Nyon.

Până atunci, ardelenii vor avea de disputat derby-ul Clujului contra lui U, partidă care este programată duminică, 4 august, cu începere de la ora 22:00.