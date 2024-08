Daniel Oprița (43 de ani) a vorbit despre meciul Chiajna - Steaua 0-0 (4-1 d.p.) din Cupa României, precum și despre criticile primite din partea suporterilor care i-au solicitat demisia după eliminarea echipei.

Steaua a fost eliminată la penalty-uri de Concordia Chiajna în Cupa României, iar supărarea suporterilor a fost evidentă. Oprița, care este în funcție de aproape șase ani, a avut parte de critici dure din partea fanilor.

„Nu trebuia să ajungem la penalty-uri. Am avut o ocazie rarisimă la Dane , unde nu ai cum să ratezi așa ceva. Atunci mi-am dat seama că poate nu e seara noastră și s-ar putea să ratăm calificarea.

Să dai cu poarta goală peste din 5-6 metri?! Am avut 30 de cornere și n-am dat un gol”, a spus antrenorul, potrivit fanatik.ro.

Elevii lui Oprița au avut o ocazie importantă în minutul 107.

Alexandru Dane a trimis peste poartă, dintr-o poziție ideală, după o centrare perfectă trimisă de Adi Popa.

Oprița nu vrea să plece de la Steaua

În fața cererilor de demisie scandate de fani, Oprița a subliniat că nu are nicio vină pentru starea în care se află echipa.

E normal că se ajunge și la asta. Mă aștept oricând la asta, dar n-am nicio… Dacă n-am fi jucat sau nu aș fi făcut o echipă… M-am chinuit să aduc și jucătorii ăștia așa cum am putut. Am stat să mă rog de ei, am avut multe bătăi de cap să pot să aduc pe unul și pe altul. Daniel Oprița, potrivit sursei citate

„Când sunt la greu, îmi cer demisia. Asta e, se întâmplă. Știe cineva cât m-am zbătut și o fac în fiecare zi ca să fac o echipă? Nu știe nimeni.

Eu nu îmi dau demisia pentru că știu cât am muncit și vreau binele echipei. Nu o să demisionez pentru că nu e vina mea.

M-am umilit de multe ori ca să pot să aduc unii jucători , adică m-am rugat de ei și n-am putut să-i conving”, a declarat tehnicianul, conform sursei citate.

Oprița nu poate aduce jucători scumpi la Steaua

Tehnicianul de pe banca Stelei a menționat și de ce este greu să aducă jucători la clubul din Ghencea.

„Sunt mulți pe care nu am putut să îi aduc. Am făcut tot ce a ținut de mine să formez o echipă. Eu nu pot să aduc jucători experimentați că nu am buget

Mi s-a spus să aduc jucători pe salarii de 1.500-2.000 de euro. N-am de unde să aduc jucători de 7.000 ”, a spus Oprița.

Uitați-vă la Craiova lui Mititelu, care bagă bani grei, cu Reșița și Chindia ce au jucat? Au adus jucători. Ce joacă FC Argeș? V-ați uitat la meciul cu Focșani? 2-0, autogol și un gol în minutul 92, primul din ofsaid. Ce joacă? Cu jucătorii care au salarii de 6-7.000 de euro. Ăsta e fotbalul la Liga 2, chiar și la Liga 1. Daniel Oprița

Oprița, supărat că e criticat de fani

Antrenorul s-a plâns inclusiv critica pe care o primește față de selecția jucătorilor

„ Dacă bag tineri de ce nu joacă cei cu experiență, dacă joacă ăia de ce nu folosesc tineri . Eu cred că i-am ales foarte bine (n.r. - jucătorii tineri).

Păcuraru a jucat foarte bine, Matei a intrat bine. Gică Hagi de-aia îmi și trimite jucători că știe că am grijă de ei. Păcuraru nu a vrut să îl dea la nimeni, a fost foarte greu de luat și mi l-a dat mie.

Eu mă zbat, dar nu poate să îți iasă de fiecare dată. Cu noi toate echipele joacă cu mare ambiție și fiecare meci e ca o finală pentru ei. Toată lumea e pregătită să joace cu Steaua. Dacă nu cu Steaua atunci când?”, a zis Oprița.