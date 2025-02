Unirea Slobozia - Dinamo 1-3. Hakim Abdallah (27 de ani) a fost autorul unei „duble”, la primul meci ca titular în Liga 1, după două luni.

Integralist în partida de vineri, internaționalul din Madagascar speră să ajungă la cea mai bună formă a sa.

Unirea Slobozia - Dinamo 1-3. Abdallah: „Vreau să ajung la nivelul la care eram”

„Am venit aici să luăm cele 3 puncte, misiune îndeplinită, bonusul e că am reușit să dau două goluri și să-mi ajut echipa.

Am declarat că vreau să ajung la nivelul la care am fost, acum sunt bine, dar cea mai importantă este victoria, e mai puțin important că am dat eu două goluri.

Slobozia e o echipă care aleargă mult, ați văzut că au și ceva calitate, s-a văzut și la golul pe care l-au marcat.

Trebuie să demonstrăm pe teren că meritam să ajungem în play-off. Nu vreau să vorbim despre titlu, vrem să luăm lucrurile meci cu meci, să ajungem în play-off și după mai vedem”, a declarat Abdallah după meci, la Digi Sport Special.

4 goluri și 3 pase decisive a reușit Abdallah în 16 apariții pentru Dinamo, în acest sezon de Liga 1

Abdallah, despre postul de titular și suporterii lui Dinamo

„Sper că voi titular, oriunde mă pune antrenorul, dreapta, stanga, centru, o să încerc să ajut echipa. Mă bucur de încrederea tuturor celor de aici de la Dinamo, pentru că ei știu ce pot să fac pe teren.

Minunați și suporterii. La acea ocazie la care am lovit bara, am simțit suporterii în spatele nostru. Parcă e mai simplu așa, cu ei, să câștigi astfel de meciuri”, a mai spus Abdallah la finalul partidei.

VIDEO cu eurogolul lui Gele