Elisabeta Lipă, șefa Agenției Naționale pentru Sport, a făcut parte din delegația care l-a însoțit pe Marcel Ciolacu să-și depună, oficial, candidatura la președinție.

Însoțit de lideri ai PSD din București, dar și din provincie, Marcel Ciolacu s-a deplasat, sâmbătă, la Biroul Electoral Central.

„În ultimii 20 ani am avut 17 guverne. Acesta a fost modul de abordare al foștilor președinți pentru a-și conserva puterea și pentru a-și exercita o putere mai mare.

A venit timpul să primim cu echilibru această demnitate în statul român. Vin și cu un plan pentru România și, mai ales, cu un angajament moral.

Eu cred că trebuie să ia sfârșit perioada în care ca președintele României să distrugă un partid politic sau să arate ură față de adversarii politici”, a susținut Ciolacu, citat de HotNews.ro.

Lipă, vicepreședinte pe probleme de sport

În august 2024, Lipă a fost numită în funcția de vicepreședinte pe probleme de sport, sâmbătă, în cadrul Congresului PSD.

Intru în această competiție politică pentru că știu că doar prin implicare putem schimba ceva în bine. Avem nevoie de legi mai bune, care să încurajeze copiii și tinerii să facă sport, să facă mișcare, care să stimuleze marea performanță. Elisabeta Lipă, în august, când s-a alăturat PSD

Fostă mare canotoare, Lipă a câștigat 5 medalii de Aur la 6 ediții ale Jocurilor Olimpice și cu noul rol din PSD a cumulat 4 funcții de rang înalt.

Elisabeta Lipă: „Premierul Ciolacu a ajutat de fiecare dată sportul românesc”

Lipă a explicat de ce a ales să-l susțină pe Marcel Ciolacu la alegerile prezidențiale din acest an.

„Am găsit toată susținerea la premierul Ciolacu. Și știe ca sunt o persoană incomodă, dar dacă m-a dat afară pe ușă, ceea ce nu s-a întâmplat, am găsit o portiță să intru pe geam. De fiecare dată când am fost în situații de criză, m-a ajutat. Nu pe mine personal, a ajutat sportul românesc și asta înseamnă enorm de mult.

Sunt sigură că după ce va ajunge președinte al României va proceda la fel, pentru că și eu și colegii mei din sport la fel vom proceda. Mai știu ceva, că respectă tricolorul, valorile naționale, îi plac rezultatele frumoase și îi place foarte mult sportul românesc. A demonstrat asta nu o dată, ci de foarte multe ori.

Ca vicepreședinte voi fi alături de colegii mei în această dublă competiție electorală. Sunt un om de echipă, am câștigat și singură, dar cele mai mari satisfacții le-am avut atunci când am urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului în echipă și știu că atunci când echipa e performantă, nu are cum să nu treacă prima linia de sosire”, a mai spus Elisabeta Lipă.

Post nou înființat de PSD, special pentru Lipă

Elisabeta Lipă s-a aflat sâmbătă pe lista pe care Marcel Ciolacu, președintele partidului, a propus-o membrilor PSD pentru a fi votată. Ea a conținut echipa pe care prim-ministrul României o vrea pentru a conduce partidul.

Pentru a i se face loc Elisabetei Lipă a fost creat un post în organigrama PSD care nu a existat până la acest moment.

E vorba despre “Vicepreședinte - domeniu Sport”.

Lipă, 4 funcții de rang înalt

Elisabeta Lipă, care în octombrie va împlini 60 de ani, e una dintre cele mai mari sportive pe care le-a avut România. A practicat canotajul și a avut rezultate remarcabile.

A participat la 6 ediții ale Jocurilor Olimpice, prima dată în 1984, la Los Angeles. A câștigat 5 medalii de aur, singura Olimpiadă la care n-a urcat pe prima treaptă fiind la Seul 1988. În total, are nu mai puțin de 8 medalii olimpice.

De mai mulți ani, Lipă conduce Federația de Canotaj, care a avut cele mai bune rezultate la ultimele ediții ale Jocurilor Olimpice, inclusiv la cea recent încheiată, la Paris.

Cu funcția pe care a acceptat să o dețină în cadrul PSD, Lipă a cumulat 4 roluri extrem de importante: