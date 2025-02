„Am demonstrat că avem caracter” Adrian Șut, după victoria cu Dinamo: „O mândrie să porți această banderolă”

FCSB - Dinamo 2-1. Adrian Șut (25 de ani) a oferit primele reacții după victoria din derby-ul cu formația lui Kopic.

Căpitanul campioanei s-a declarat mândru de rezultatele echipei sale și a vorbit și despre „dubla” cu Lyon din Europa League.

După succesul din această seară, FCSB a urcat din nou pe primul loc în clasamentul din Liga 1, cu 52 de puncte.

FCSB - Dinamo 2-1. Adrian Șut: „Meciurile astea sunt pentru suporteri

„Nu poate să fie decât o mândrie să porți această banderolă, o responsabilitate și mai mare și mă bucur că am reușit să câștigăm.

Cred că pe toți ne motivează când e vorba de un derby, ne dorim să câștigam în primul rând pentru fanii noștri, aceste meciuri sunt mai mult pentru ei.

Nu stăm să numărăm victoriile, ne bucurăm că am câștigat, luăm fiecare meci în parte, îl pregătim cât de bine putem și sperăm să câștigam, asta e cel mai important.

Am început puțin ezitant, mă bucur că am răspuns imediat după gol, am demonstrat că avem caracter și suntem un grup puternic, dar cel mai mult s-a simțit oboseală de pe finalul meciului”, a declarat Șut după meci, la Prima Sport.

Adrian Șut, despre meciul cu Lyon

„Deocamdată nu i-am analizat, dar sigur e un adversar dificil, pe care trebuie să-l blocăm, pentru că au calitate, mai ales în ofensivă, au jucători cu calitate foarte mare, iar până acum noi am avut realizări mari.

Nu aveam o echipă favorită cu care voiam să picăm, știam și de Frankfurt că au o echipă bună, sper să fie o echipă pe care putem s-o eliminăm”, a mai spus Șut la finalul meciului.

VIDEO Golul marcat de Perica

VIDEO cu golul decisiv marcat de Jordan Gele, în Dinamo - FCSB