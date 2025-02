Poveste înfiorătoare Florin Prunea , la un pas să își piardă viața după un gest inconștient pe șosea: „N-aveam carnet”

Fostul internațional Florin Prunea (56 de ani) a povestit cum era să-și piardă viața în tinerețe, în urma unui gest necugetat.

S-a suit la volan, fără permis, a gonit cu viteză și s-a înfipt într-un camion. Era în mașină alături de soție.

Pe vremea când era jucătorul celor de la Universitatea Craiova, sub comanda lui Sorin Cârțu, Florin Prunea și-a dorit foarte mult să ajungă la un amical cu Jiul Petroșani.

S-a suit în mașina proprie, fără a avea permis. Presat de timp, a călcat serios accelerația.

Florin Prunea s-a înfipt cu mașina în tir

La un moment dat, un camion a întors în drum, iar fostul portar a fost luat prin surprindere.

A apucat să vadă manevra, dar avea viteză foarte mare și nu a mai apucat decât să frâneze brusc și a derapat necontrolat.

Norocul său a fost că mașina nu s-a răsturnat. Nu era singur, ci însoțit de soția sa.

„Eram fără carnet, veneam cu nevasta-mea de la Cluj, că e de acolo. Aveam meci amical cu Jiul, era la 6 meciul și ne-a zis Cârțu: «Veniți și voi».

Și eu am plecat cu mașina direct de la Cluj, i-am zis lui nea Sorin: «Nu pot să joc, eu vin de pe drum, vin de la Cluj». «Da, mă, da, dar vino la stadion, să te vadă lumea aici».

La Miercurea Sibiului, un tir întoarce și o ia spre Cluj, iar eu veneam dinspre Cluj. Și e puțin în pantă acolo, te duci... Bă, eu l-am văzut când mai erau 100 de metri, aveam cam 160 km/h.

N-aveam carnet, m-am învârtit... Bine că nu m-am răsturnat și, bă, când am dat cu nevasta-mea direct sub tir, din frâna aia... Și când am văzut, nevasta-mea era puțin rănită aici (n.r. - în zona tâmplei). Și zic: «Ești ok?». Ea: «Da, da, n-am nimic» ”, a povestit Florin Prunea, conform iamsport.ro.

Echipele din cariera lui Florin Prunea: Dinamo București, U Cluj, U Craiova, Erzurumspor, Astra, Litex Loveci, FCM Bacău, Xanthi, FC Național.