Elias Charalambous (44 de ani), antrenorul roș-albaștrilor, și-a felicitat jucătorii pentru efortul depus. De asemenea, antrenorul roș-albaștrilor a transmis că acest rezultat nu a decis campioana, iar până la final „mai este un drum lung”.

Campioana României și-a asigurat primul loc la finalul sezonului regulat, în urma victoriei de pe Arena Națională.

FCSB - UNIVERSITATEA CRAIOVA. Elias Charalambous: „Am simțit că echipa a resimțit puțin oboseala”

Elias Charalambous a subliniat faptul că echipa sa a suferit din cauza oboselii, în condițiile în care în urmă cu trei zile a avut loc turul „dublei” manșe din optimile de finală ale Europa League, cu Lyon.

„Un alt efort grozav din partea băieților. A trebuit să înfruntăm un adversar foarte bun, care joacă un fotbal similar cu al nostru. Am avut o mare ocazie prin Băluță să marcăm un gol, apoi am reușit să înscriem un gol fantastic cu piciorul stâng, ceea ce nu este ceva obișnuit pentru Adi Șut.

În repriza a doua, am avut ocaziile noastre prin Gheorghiță și Tănase. Dacă nu marchezi, poți suferi până la final.

La un moment dat, am simțit că echipa a resimțit puțin oboseala, ceea ce este normal după ce am jucat la doar trei zile distanță de meciul din Europa cu Lyon. Totuși, am gestionat bine întreaga situație.

Când câștigi meciuri, câștigi și spiritul echipei. Am spus înaintea partidei că, indiferent de rezultat, acesta nu va decide campioana. Mai este un drum lung până la final”, a declarat Elias Charalambous la conferința de presă.

Elias Charalambous, despre meciul retur cu Lyon

Tehnicianul cipriot a vorbit și despre returul cu Lyon, partidă pe care patronul campioanei a anunțat că o va sacrifica.

„Vom merge la Lyon să jucăm acest meci. Vom lupta pentru șansele noastre, în fotbal se poate întâmpla orice. Putem marca și putem intra în meci. Este un meci dificil, dar nu vom renunța. Vom încerca să câștigăm. Vom vedea ce jucători vor fi valizi pentru acest meci. Vom vorbi cu doctorul” a spus Charalambous, potrivit digisport.ro

VIDEO cu golul lui Adrian Șut din FCSB - Universitatea Craiova

FCSB - Universitatea Craiova. Ngezana, aproape de eliminare

Avertizat din minutul 27, după un fault asupra lui Alexandru Mitriță, Siyabonga Ngezana l-a busculat pe Safira într-o acțiune pe partea dreaptă.

Imediat, oltenii au solicitat vehement al doilea cartonaș galben pentru stoperul sud-african, dar „centralul” partidei, Marian Barbu, a ales să păstreze cartonașele în buzunar.

Cârțu nu se dezminte

Sorin Cârțu, președintele de onoare al Craiovei, a avut o nouă reacție suburbană după ce a văzut că arbitrul nu îl elimină pe Ngezana.

Camerele TV l-au surprins în timp ce îl înjura: „Să-mi bag p*** în mă-ta!”.

Reacția vine la o lună de la incidentele de la Craiova - U Cluj, 1-0, când l-a înjurat grosolan pe Andrei Artean, mijlocașul ardelenilor.

Acesta a primit doar un avertisment din partea LPF și o amendă sportivă de 6.800 de lei.