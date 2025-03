Real Madrid a învins-o pe Rayo Vallecano, scor 2-1, în etapa #27, din La Liga.

Andrei Rațiu (26 de ani) a fost titular și a fost aproape să înscrie în prima parte a meciului.

Madrilenii ocupă locul 2 în La Liga, cu 57 de puncte. Rayo Vallecano se află pe poziția 7, cu 36 de puncte acumulate.

Real Madrid - Rayo Vallecano 2-1. Andrei Rațiu putea să înscrie

În minutul 27, Rațiu i-a furat mingea lui Vinicius, la aproximativ 30 de metri de poartă, fundașul a avansat și a intrat în careul madrilenilor, urmând să șuteze. Totuși, Lunin a fost atent și a respins mingea.

La doar două minute distanță, Mbappe a pătruns în careul celor de la Rayo și a reușit să marcheze.

În minutul 34, Vinicius a majorat diferența după ce l-a driblat pe Rațiu în apropierea porții. Fundașul român a deviat mingea, dar balonul tot a intrat în poartă.

Totuși, înainte de pauză, Pedro Diaz a relansat partida. A tras un șut din afara careului, care a lovit bara transversală și a intrat apoi în poartă.

În repriza secundă, Rațiu a fost mutat în mijloc, postul de fundaș dreapta fiind ocupat de Balliu, însă oaspeții n-au reușit să provoace surpriza.

Real Madrid - Rayo Vallecano 2-1

Min. 90 - Final de meci

Min. 80 - Rațiu nu reusește să facă o preluare eficientă aproape de mijlocul terenului, Fran Garcia este atent și îi fură balonul

Min. 70 - Rațiu urcă la mijlocul terenului, postul de fundaș dreapta fiind ocupat acum de Balliu

Min. 46 - Partida se reia

Min. 45 - Pauză

Min. 45+3 - Gol (2-1) Pedro Diaz trage un şut din afara careului, iar mingea se lovește de bara transversală și intră în poartă

Min. 34 - Gol (2-0) Vinicius, intrat în careu, îl driblează pe Rațiu și șutează. Fundașul român deviază mingea, dar balonul pătrunde în poartă

Min. 29 - Gol (1-0) Mbappe intră în careu, urmărit de Lejeune, însă fără efect, deoarece francezul reușește să înscrie

Min. 27 - Rațiu îi fură mingea lui Vinicius, intră în careu și șutează spre poarta lui Lunin, care este atent și respinge

Min. 10 - Vinicius îl depăşeşte pe Raţiu în careu şi reuşeşte să centreze în faţa porţii, dar pericolul este îndepărtat de apărători

Min. 1 - Partida a început

Real Madrid - Rayo Vallecano » Echipele de start

Real Madrid : Lunin - Vasquez, Asencio, Alaba, F. Garcia - Rodrygo, Modric, Tchouameni, Bellingham - Mbappe, Vinicius

: Lunin - Vasquez, Asencio, Alaba, F. Garcia - Rodrygo, Modric, Tchouameni, Bellingham - Mbappe, Vinicius Antrenor: Carlo Ancelotti

Rayo Vallecano : Batalla - Rațiu , Lejeune, Hernandez, Espino - P. Diaz, Ciss - Embarba, Gumbau, Chavarria - Garcia

: Batalla - , Lejeune, Hernandez, Espino - P. Diaz, Ciss - Embarba, Gumbau, Chavarria - Garcia Antrenor: Inigo Perez

Stadion : Estadio Santiago Bernabeu (Madrid)

: Estadio Santiago Bernabeu (Madrid) Arbitru: Francisco Jose Hernandez

Andrei Rațiu revine pe „Bernabeu”: „Visul oricărui fotbalist”

Pe 5 noiembrie 2023, Andrei Rațiu debuta în prima ligă spaniolă, cu Rayo Vallecano, pe „Santiago Bernabeu”, scor 0-0, și îl impresiona pe președintele lui Real Madrid, Florentino Perez.

„Mi-am dorit atât de mult să joc împotriva lui Real Madrid! În acea săptămână, Balliu a suferit o lovitură la genunchi și am început să mă pregătesc să joc”, rememorează apărătorul.

De câte ori a văzut clipul celebru în care, la finalul partidei cu Real Madrid, le spune colegilor: „Nu mă prinde Vini”, după ce reușise o prestație excelentă în fața superstarului brazilian?

„A doua zi, toți prietenii mei mi-au trimis acel clip. A fost un fel de meme (râde). La finalul meciului, colegii mei mă tachinau și eu am repetat ce spuneau eu. Atunci m-au surprins camerele de filmat. Sunt niște ticăloși (râde). A fost o glumă, nu am vrut să fiu lipsit de respect. În cele din urmă, am făcut schimb de tricouri cu Vinicius. Nu am avut senzația că se uită de sus la mine”.

Dintre toți superfotbaliștii lui Real Madrid, Rațiu mărturisește că, dacă ar putea alege unul care să nu joace contra lui, acela ar fi Rodrygo și explică ce înseamnă pentru el un meci pe „Bernabeu”: „Este visul oricărui fotbalist. Sunt fericit să joc la cel mai înalt nivel pentru încă un an”.

Andrei Rațiu, înainte de Real Madrid - Rayo Vallecano: „Trebuie să facem un meci perfect”

Andrei Rațiu este entuziasmat de confruntarea cu Real Madrid:

„Mă simt bine. Încerc să dau tot ce e mai bun din mine, deși mai sunt lucruri pe care trebuie să le îmbunătățesc.

Jucăm bine, deși ultimele rezultate nu au fost cele dorite. Am avut un an bun și am făcut un pas înainte ca echipă. Avem multe absențe, dar oricine va veni va face o treabă bună.

Mergem pe «Bernabeu» cu ideea de a fi noi înșine. Trebuie să facem un joc aproape perfect pentru că Real Madrid e foarte bună în acest moment”.

Întrebat dacă Rayo are fani în România, Rațiu a spus: „Bineînțeles! Văd multe comentarii în limba română pe rețelele sociale ale clubului. Datorită tatălui meu vorbesc româna. Când am ajuns la echipa națională, la început, nu vorbeam atât de bine”.