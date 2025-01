Își critică antrenorii Florin Tănase, săgeți spre Charalambous și Pintilii: „Dacă jucam ce știam noi...”

De asemenea, „șeptarul” campioanei a subliniat că FCSB nu merita nici măcar un egal, în urma acestei partide.

FCSB - MANCHESTER UNITED. Florin Tănase: „Nu meritam nici măcar un egal”

„Ştiam că va fi un meci dificil, am jucat împotriva unei echipe mari, jucători cu calitate. Din păcate, nu am reuşit să producem un rezultat bun.

Am simţit că se poate, dar am jucat prea jos, nu am pus presiune pe ei. Dacă nu pui presiune, oricine poate să marcheze.

Din cauza faptului că aveau superioritate, eram eu cu Bîrligea, alergam de la unul la altul, e greu să recuperezi. Normal că nu e confortabil, eşti nevoit uneori să o faci, ai şi şanse să o recuperezi.

Nu ştiu cât s-a resimţit, am încasat primul gol din fază fixă, trebuia să fim mai atenţi. Nu meritam, trebuie să fim corecţi, nu meritam nici măcar un egal.

Toţi am vorbit, probabil dacă jucam ce ştiam noi, cu sistemul pe care l-am jucat până acum, era altceva sau cel puţin aveam mai multe şanse”, a declarat Florin Tănase la Digi Sport.

Tănase a fost întrebat și despre posibilul adversar al celor de la FCSB din play-off-ul Europa League. Acolo, campioana va juca împotriva belgienilor de la Union Saint Gilloise sau a grecilor de la PAOK:

„Vom vedea cine va fi, nu va fi un meci uşor, pe PAOK o ştim, e o echipă cu calitate foarte mare”.

Florin Tănase: „Sper să-i răsplătim”

Atacantul celor de la FCSB a vorbit și despre derby-ul de duminică, cu CFR Cluj.

„Jucăm împotriva CFR-ului. Trebuie să facem un meci bun şi să câştigăm, jucăm în faţa suporterilor, duminică sper să-i răsplătim.”

Am încercat, dar din păcate nu a intrat. Ne rămâne încă o șansă să ajungem în optimi, ne vom lupta cu toate forțele. Știam că sunt buni și ne-am pregătit să luptăm. După ce au dat gol, am încercat să recuperăm, ne-am deschis puțin și au făcut 2-0. Sunt fericit de ceea ce am făcut, avem moral, putem să luptăm cu oricine Daniel Bîrligea

Rezultate FCSB în Europa League:

FCSB - RFS Riga 4-1

- RFS Riga 4-1 PAOK - FCSB 0-1

0-1 Rangers - FCSB 4-0

4-0 FCSB - Midtjylland 2-0

- Midtjylland 2-0 FCSB - Olympiakos 0-0

- Olympiakos 0-0 Hoffenheim - FCSB 0-0

0-0 Qarabag - FCSB 2-3

2-3 FCSB - Manchester United 0-2

Programul fazei eliminatorii din Europa League

31 ianuarie: tragere la sorți play-off pentru optimi;

13 și 20 februarie: play-off pentru optimi;

21 februarie: tragere la sorți pentru optimi, sferturi, semifinale;

6 și 13 martie: optimi;

10 și 17 aprilie: sferturi;

1 și 8 mai: semifinale;

21 mai: finala (Bilbao).