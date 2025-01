QARABAG - FCSB. Florin Tănase (30 de ani) a dezvăluit că ar fi o performanță remarcabilă ca roș-albaștrii să ajungă în optimile de finală ale Europa League.

Qarabag - FCSB va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, joi, cu începere de la ora 19:45.

FCSB va juca în primăvara europeană pentru prima dată după 7 ani, de la „dubla” cu Lazio, 1-0 și 1-5.

Roș-albaștrii și-au asigurat calificarea în „șaisprezecimi”, dar pot avansa direct în „optimi” dacă se clasează în primele 8 după ultimele două meciuri.

În funcție de jocul rezultatelor, chiar și 14 puncte pot fi suficiente pentru Top 8. Adică o victorie cu Qarabag .

QARABAG - FCSB. Florin Tănase: „Ar fi fantastic să ajungem în optimi”

Revenit la FCSB vara trecută, Florin Tănase a vorbit despre parcursul european al campioanei și a concluzionat că ar fi o performanță remarcabilă ca echipa lui Elias Charalambous să ajungă în „optimile” competiției.

„Ar fi o performanță fantastică să ajungem în optimi. Ne pare rău de acele puncte pierdute la Hoffenheim (n.r. scor 0-0). Am avut șansa de a le lua. Ne gândim și la meciul care a fost cu Rangers (n.r. scor 0-4).

Poate dacă eram în cea mai bună formulă altul era rezultatul. Dar mai avem două meciuri în care putem să obținem puncte și să facem istorie”, a declarat Florin Tănase, potrivit gsp.ro

Atacantul a fost întrebat dacă FCSB ar putea repeta performanța UEFAntastică din anul 2006, atunci când roș-albaștrii au fost la câteva minute de o finală istorică:

„Da, dacă vom prinde primele opt echipe și vom avea puțin noroc la tragerile la sorți, orice e posibil. Dar... Să nu ne gândim acolo. Prima oară, trebuie să luăm meciul cu Qarabag, să-l câștigăm, iar după aceea vom vedea”.

85 de goluri și 43 de assist-uri are Florin Tănase în 249 de meciuri adunate pentru FCSB

Florin Tănase: „La retur am plâns”

„Șeptarul” celor de la FCSB a rememorat și câteva clipe memorabile ale roș-albaștrilor de la începutul anilor 2000, în cea de-a doua competiție europeană.

Tănase a dezvăluit că a fost prezent alături de tatăl său, pe stadionul Ghencea, la duelul amânat din cauza ninsorii cu Villarreal, din anul 2005. Partida s-a jucat la o săptămână distanță de la data inițială și s-a încheiat cu o remiză albă, 0-0.

Înainte de Villarreal, FCSB o elimina pe Valencia, cea care era deținătoarea trofeului la acel moment.

„Chiar am fost la unele meciuri, în acei ani. Am fost cu Valencia, m-a dus tata la meci de la Pitești. Țin minte că plecam fără bilet și cumpăra de la stadion, de la bișnițari.

Am fost și cu Villarreal. Am mers, dar s-a amânat, din cauza ninsorii, și am răcit groaznic! N-am putut să vin la al doilea meci. Așteptând în frig m-am ales cu o răceală de-o țin minte toată viața”.

Totodată, atacantul și-a adus aminte și de „dubla” de coșmar cu Middlesbrough din anul 2006, când FCSB a fost eliminată dramatic, după 1-0 și 2-4.

Massimo Maccarone înscria golul decisiv pentru Middlesbrough/ Foto:Imago

„Am fost și la meciul cu Middlesbrough, pe stadionul «Lia Manoliu». La retur am plâns. Am văzut meciul la televizor.

Țin minte că eram cu tatăl meu, cu el am văzut meciul, aveam un steag și săream în pat. Fluturam steagul și după aceea s-a întâmplat ce s-a întâmplat.

Amintiri plăcute, totuși. Steaua a avut o echipă foarte, foarte bună atunci și a scris performanță”, a rememorat Tănase.

Am visat la asta, să ajung să joc la echipa aceasta, în primul rând, iar acum, că suntem și în cupele europene și jucăm cu cluburi atât de importante, este mai satisfăcător Florin Tănase