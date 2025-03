Înainte de respingerea candidaturii lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale din 2025, Realitatea Plus a anunțat că miliardarul american Elon Musk va sosi la București, pe 4 aprilie.

Organizatorul acestui presupus eveniment este Ovidiu Stănică, fost politician care cerea în decembrie bani de la oameni de afaceri în numele lui Călin Georgescu.

Finanțatorul FCSB, Gigi Becali, este unul dintre afaceriștii care au fost căutați de Stănică.

Ovidiu Stănică se recomandă drept președintele Federației Europene a Camerelor Bilaterale de Comerț, organizație în care îi are alături pe doi foști ambasadori din România, ai Belarusului și Palestinei. Cine e de fapt Ovidiu Stănică? La această întrebare răspuns jurnaliștii de la site-ul de investigații Snoop.ro.

Același Ovidiu Stănică cerea, în decembrie 2024, bani de la oameni de afaceri români în numele fostului candidat independent la alegerile prezidențiale, pentru a închiria un avion care să transporte „celebrități” americane cu scopul de a-l susține pe Călin Georgescu.

Gigi Becali a declarat că Stănică i-a cerut 350.000 dolari pentru a pentru a plăti transportul unor „persoane din apropierea președintelui Trump” în România.

„Îl cheamă Ovidiu Stănică, care mi-a dat un mesaj, și după aia am și vorbit la telefon că domnul Georgescu are nevoie să fie plătită o sumă de 350.000 dolari în America și dacă am posibilitatea, pentru vizita unor persoane din apropierea președintelui Trump.

Știu eu am spus da, eu pot să plătesc 5 milioane, nu numai 300 de mii, că am acolo oameni care dau un telefon și au încredere în mine și plătesc, dar treaba e să mă sune domnul Georgescu. Domnul Georgescu nu m-a sunat, ca atare, n-am mai plătit.

Am întrebat după aceea prin alte persoane dacă este din echipă, a zis că îl cunoaște, se cunosc, dar nu este din echipa lui acest Ovidiu Stănică”, a precizat patronul FCSB în februarie, la Digi24.

Gigi Becali nu este singurul om din fotbalul din România care a fost abordat pentru a-l susține financiar pe Călin Georgescu, Adrian Porumboiu, fost arbitru și fost finanțator al clubului FC Vaslui fiind un alt nume indicat de Snoop.ro.

Întreaga investigație poate fi citită pe Snoop.ro.