Clubul Sportiv Dinamo a anunţat decesul fostului mare boxer Calistrat Cuțov, o legendă a sportului românesc.

Fostul sportiv avea 76 de ani, iar anunțul că a fost găsit fără viață în apartamentul său a fost făcut de CS Dinamo.

Palmaresul său include un bronz la Jocurile Olimpice din 1968, precum și trei medalii la Campionatele Europene de Amatori: aur în 1969, argint în 1971 și bronz în 1977.

Calistrat Cuțov, fost medaliat olimpic, s-a stins din viață la 76 de ani

După retragerea din activitatea competițională, Calistrat Cuțov a lucrat ca antrenor în cadrul secției de box a CS Dinamo.

„Clubul Sportiv Dinamo anunță cu tristețe trecerea la cele veșnice a fostului mare boxer Calistrat Cuțov.

Calistrat Cuțov a fost găsit decedat în apartamentul său, unde locuia singur. Cei care au alertat autoritățile au fost vecinii săi.

Calistrat Cuțov a fost unul dintre boxerii de legendă ai clubului Dinamo și ai României. Și-a început cariera la Clubul PAL Brăila, cu antrenorul Gheorghe Bobinaru, însă consacrarea a venit odată cu trecerea la Dinamo, în 1966.

Calistrat Cuțov și Simion Cuțov au fost doi dintre cei mai de succes frați din istoria boxului românesc. Împreună au făcut istorie în nobila artă și au lăsat în urma lor meciuri memorabile.

Sunt de notorietate disputele dintre Calistrat Cuțov și Paul Dobrescu... Simion s-a stins în 1993, la numai 41 de ani, acum a trecut și Calistrat la cele veșnice. Dumnezeu să-l ierte!”, a notat CS Dinamo, pe rețelele de socializare.

DECES. Medaliatul olimpic la box Calistrat Cuțov a trecut la cele veșnice Clubul Sportiv Dinamo anunță cu tristețe... Posted by CS Dinamo Bucuresti on Wednesday, March 19, 2025

Cum s-a apucat Calistrat Cuțov de box

Într-un interviu acordat mai demult celor de la CS Dinamo, Calistrat a dezvăluit cum s-a îndrăgostit de box.

„Vara, părinții mă trimiteau la muncă, la cules de roșii, urzici și alte legume. Aveam cam 11 ani și 29 kg. După prima lună de muncă, atunci când am primit primul meu salariu, m-au așteptat cei doi frați ai mei.

Veniseră să mă ia la o gală de box, spunându-mi că veniseră boxeri foarte buni din București pentru a se întrece cu brăilenii.

Eu, neștiind nimic despre box și fiind și înghesuială mare, le-am spus că nu mai intru. Frații au insistat, aproape că m-au luat pe sus și am intrat și eu la gală.

Așa mic cum eram, nu înțelegeam un lucru: de ce brăilenii boxau două reprize, dar în a treia erau bătuți rău. S-a întâmplat ceva atunci cu mine, orgoliul meu de brăilean nu îmi dădea pace: trebuia să aflu ce se întâmpla în repriza a treia.

Și, după ce m-am întors acasă, am stat, m-am gândit și iar m-am gândit de ce pierdeau brăilenii în repriza a treia. Nu am găsit răspunsul și atunci m-am dus să fac box, să dezleg enigma. Așa m-am apucat eu de box”, explica în trecut fostul pugilist.

1959 era anul în care Calistrat Cuțov a fost dus de frații săi la gala de box

Calistrat Cuțov: „ Într-o zi, cineva mi-a spus că secția s-a desființat”

„Era în Brăila o sală de box, Navrom. Toți își vedeau de antrenamente, iar eu mă jucam.

După câteva luni, antrenorul Bobinaru Gheorghe îmi spune: «Să văd de ce ești în stare» și mă bagă în meci cu unul cam ca mine, de slăbuț. Am făcut meci egal.

În al doilea meci am boxat cu unul Paraschiv,nu am să-l uit niciodată. Era bun, avusese multe meciuri, dar abia m-a bătut la puncte, cu greu. Atunci, toată lumea a zis: «Copilul ăsta e bun, e de doar două luni în sală, are aptitudini și înclinație către box»”, mai spunea regretatul sportiv.

Mă duceam zilnic la sală, la patru fix, dar antrenorul lipsea des. Într-o zi, cineva mi-a spus că secția s-a desființat. Acum, că se desfiinţase, ce să fac? Dezamăgit, m-am dus la sala de box din centru în 1962. Antrenorul, un bărbat impunător, m-a întrebat ce vreau. I-am spus timid că vreau să fac box. M-a trimis să fac vizita medicală, dar m-am pierdut și eram pe cale să plec, când m-a chemat înapoi și mi-a arătat vestiarul. După trei ani, am ieșit la Arad campion național de juniori Calistrat Cuțov