KOSOVO- ROMÂNIA 0-3 la debutul în Liga Națiunilor. Man, Marin și Drăguș au adus primul succes din noua campanie

Următorul meci al tricolorilor e luni, cu Lituania, la București

Mircea Lucescu (79 de ani) și-a început oficial cel de-al doilea mandat în calitate de selecționer al României în duelul de la Pristina.

În grupa noastră, tot azi, Cipru a învins Lituania, 1-0

Cu ce-am rămas din “Generația de Suflet” de la Euro? Păstrăm o constanță și poate să venim și cu un plus? E Mircea Lucescu, revenit după 38 de ani, soluția potrivită?

Multe întrebări ce-și caută primele răspunsuri într-o competiție, Liga Națiunilor, ce ne poate ajuta și ne pune oglinda în față. Avem sau nu față de Mondiale?

Începem la Pristina, într-un loc bătătorit deja în campania trecută, într-o atmosferă complet ostilă. Poate cumva bine, un test pentru a vedea dacă ne-am maturizat sau nu în ultimii doi ani.

Kosovarii știu fotbal, propun și nume tari Zhegrova sau Muriqi doar două exemple. Încep și bine, cu tupeu și încredere în ceea ce pot.

Ei dorință, noi la ciupeală

Prima jumătate de oră se traduce ușor: kosovarii au vrut mult, dar parcă s-au încărcat psihic atât de mult încât au uitat de fotbal. Mai preocupați de a alimenta publicul decât de a domina adversarul.

O singură ocazie bună: Rashica, cu capul, de la 8 metri, a plasat mingea, nu suficient pentru a-l învinge pe Niță. România un joc economicos, nu foarte plăcut, dar a dus mingea aproape de poarta lui Muric.

Mihăilă (14) i-a făcut culoar lui Man, șutul colegului de la Parma a fost anticipat de portarul gazdelor. Apoi căpitanul Stanciu trage de la 20-25 de metri, tot pe direcția lui Muric.

Am așteptat și am lovit!

Kosovarii s-au încălzit la fentele lui Zhegrova. L-au aplaudat și când se învârtea pe loc și apoi pasa înapoi. Chiar și când trimitea centrări prin tribună.

S-au mulțumit cu o reprezentație de futsal din partea unui jucător, vizibil talentat, de calitate, dar prea puțin eficient pentru ei. Număr 10 clasic, pe vechi. Mult mai util echipei de club, Lille.

Ca pe vremea lui Edi

Am încercat mai mult. Am avut mai mult curaj și am și fost eficienți. Man a centrat la Drăguș, execuție cu capul, moale, ca Rashica mai devreme. A fost fitilul.

Apoi tot fotbalistul Parmei a confirmat forma fantastică pe care o traversează. Șut cu efect, la colțul lung, 1-0 (40). N-a durat mult și se putea face 2-0. Până în pauză!

Man a întors o minge, fără să se uite, către colegul Mihăilă. Se simt bine cei doi. Șutul extremei a lovit bara. O repriză în care am rămas pe stilul Edi Iordănescu: economicos, dar eficient la final.

Tot Man, tot Marin

Am început repriza secundă așa cum am terminat-o pe prima. În atac! Și cu ce șansă bună de gol! Man primește într-o poziție bună, nu reușește să șuteze, e oprit de Berisha.

Dar surpriză! Arbitrul e chemat de VAR! Se decide, e penalty! Marin ia mingea și rupe plasa. 2-0 (50). Kosovarii știu fotbal, dar nu să construiască o echipă. Mai preocupați de a demonstra individual decât de a câștiga un meci.

Putea fi și mai rău pentru Kosovo, Mihăilă a mai plesnit o dată bara, transversală de această dată. Șut de la 16 metri (60). Două goluri și două bare în dreptul nostru. Multă fantezie, zero reușite în albastru.

Pericolul vine de la foștii rapidiști

Foda mută! Kosovo e fără idei. Pe teren apar Krasniqi și Rrahmani (66). Îi știm bine, n-ar trebui să surprindă. Imediat și Muslija, în locul lui Berisha.

Trei mutări într-un minut. Multă prospețime sus. “Il Luce” așteaptă. Se încălzesc puternic Sorescu, Olaru, Pușcaș, Hagi și Coman. În timp ce pe teren chiar cunoștințele Krasniqi și Rrahmani aduc ce-a mai mare ocazie a kosovarilor.

Ne pasează în propriul careu, mijlocașul aduce aminte de ratările care exasperau Giuleștiului, dă în Drăgușin, nu nimerește mingea, din 6 metri.

Am început greu, am terminat în viteză

Mută târziu, dar mută și Lucescu. Simte oboseală, simte că gazdele presează. Un gol ar aduce panică. Coman intră în locul lui Man, cu ceva probleme la inghinal (78). Cad definitiv kosovarii. Aliti îi dă mingea lui Mihăilă, șut la colțul lung, respinge Muric.

Drăguș e atent și înscrie. Sec! 3-0! Kosovarii pleacă acasă, părăsesc tribunele, s-a tăiat și entuziasmul molipsitor. Iar eliminarea lui Vojvoda închide o seară neagră pentru ei. Un debut de vis și dătător de speranțe pentru noi. România e pe drumul cel bun!

Kosovo - România 0-3

Au marcat: Man 40, R. Marin 51 pen., Drăguș 82

Final de meci, 0-3!

Min. 86 - Dublă schimbare România: ies R.Marin și Stanciu, intră Olaru și Mitriță.

*Jocul este întrerupt din nou. Un alt copil a intrat pe teren.

Min. 85 - Roșu, Kosovo! Vojvoda îl trage de tricou pe Pușcaș și vede al doilea „galben”.

Min. 83 - Dublă schimbare România: ies Drăguș și Mihăilă, intră Hagi și Pușcaș.

*Suporterii kosovari și-au pierdut cumpătul. Unul dintre ei a intrat pe teren și a fost scos cu ajutorul oamenilor de ordine.

Min. 82 - GOOOLLLL România, 0-3! Denis Drăguș reia în plasă, respingerea în față a lui Muric, după un șut al lui Mihăilă.

Min. 81 - Dublă schimbare Kosovo: au ieșit Paquarada și Zhegrova, intră Rrudhani și Sahiti.

Min. 81 - Cartonaș galben Kosovo! Vojvoda este avertizat.

Min. 78 - Schimbare la România! Iese Man, intră Coman.

Min. 77 - Ocazie, Kosovo! Rashica trage în diagonală, de la 20 de metri, dar mingea trece pe lângă poarta lui Niță.

Min. 76 - Cartonaș galben România! Bancu este avertizat.

Min. 75 - Răzvan Marin încearcă un șut puternic, la colțul lung, dar mingea trece mult peste poartă.

Min. 72 - Contraatac rapid al kosovarilor, însă arbitrul a fluierat o poziție de ofsaid la Krasniqi.

Min. 71 - Ocazie, Kosovo! Krasniqi trage pe jos, de la 20 de metri, dar pe lângă poarta lui Niță.

Min. 69 - Cartonaș galben, Kosovo! Rexhbecaj este avertizat după un fault tactic asupra lui Mihăilă.

Min. 66 - Triplă schimbare Kosovo: ies Asllani, Muriqi și Berisha, intră Rrahmani, Krasniqi și Muslija!

Min. 59 - Bară, România!!! Mihăilă recuperează o minge, o preia pe piept și catapultează în bara transversală!

Min. 58 - Asllani lovește balonul cu capul, dar peste poarta lui Niță.

Min. 53 - Ocazie, România! Mihăilă trage plasat la colțul lung, dar Muric se întinde și reține.

*Fanii kosovari sunt nervoși: au aruncat cu pahare și sticle spre fotbaliștii României de pe banca de rezerve. Denis Alibec a fost lovit de o sticlă! Ofițerul de securitate al României le cere fanilor să se liniștească, dar aceștia continuă să arunce cu obiecte spre banca tricolorilor

Min. 51 - GOOOLLLL România, 0-2! Răzvan Marin transformă în siguranță lovitura de la 11 metri.

Min. 50 - Penalty pentru România! Berisha vede „galbenul”!

Min. 49 - Arbitrul consultă VAR-ul!

Min. 48 - Șansă mare, România! Man primește o minge excelentă, însă, când să șuteze, Berisha face o alunecare și-l deposedează. Fotbalistul român cade secerat. Suspiciune de penalty.

Min. 46 - A început repriza secundă!

*Meciul este întârziat din cauza unor fumigene aruncate în teren de fanii kosovari.

Min. 45+3 - Final de repriză la Pristina, 0-1!

Min. 45+2 - Muriqi se înalță și lovește balonul cu capul, însă mingea trece departe de țintă.

Min. 44 - Bară, România! Man scoate o minge excelentă pentru Mihăilă, însă șutul colegului său de la Parma zdruncină bara.

* Dennis Man a ajuns la golul 8 pentru naționala României , în 29 de meciuri: i-a egalat în topul celor mai buni marcatori pe Ilie Balaci (64 meciuri), Ioan Ovidiu Sabău (55), Mircea Dridea (15), Gheorghe Vaczi (11) și Alexandru Schwartz (10)

Min. 40 - GOOOLLLL România, 0-1! Dennis Man face slalom prin apărarea adversă și șutează la colțul lung, Muric atinge balonul, dar nu suficient pentru a evita golul!

Min. 39 - Rexhbecaj șutează tare, de la distanță, dar mingea trece mult peste poarta lui Niță.

Min. 36 - Man îl vede excelent pe Drăguș, centrează, însă lovitura de cap a atacantului român este moale, iar Muric o reține.

Min. 31 - Șansă mare, Kosovo! Muriqi deviază mingea cu capul, către Rashica, ce reia balonul cu capul, în dreapta lui Niță, dar portarul român plonjează și reține minge.

Min. 25 - Ocazie, România! Stanciu trage de la 25 de metri, dar o face previzibil, iar Muric reține în siguranță.

Min. 19 - Drăgușin greșește, Asllani îi fură mingea, intră în unghi, însă este scos din teren de marcajul dârz al lui Marius Marin. Kosovarii cer penalty, dar arbitrul lasă jocul să continue.

Min. 16 - O nouă centrare înaltă reținută foarte bine de Florin Niță.

Min. 13 - Man pătrunde din flancul drept și trage cu stângul, puternic, însă Muric rămâne pe picioare și reține.

Min. 5 - Emoții pentru poarta lui Niță! Portarul român boxează o centrare periculoasă a lui Rashica.

Min. 1 - A început meciul!

Kosovarii au aruncat fumigene pe teren.

Banner afișat în peluza gazdelor, cu o imagine agresivă: „Aveți grijă, aici e Kosovo”.

Imnul României este fluierat copios de fanii gazdelor.

Kosovo - România, echipele de start

KOSOVO : 1. Muric – 15. Vojvoda, 13. Am. Rrahmani-cpt., 3. Aliti, 23. Paqarada – 10. Zhegrova, 14. V. Berisha, 6. Rexhbecaj, 7. Rashica – 18. Muriqi, 11. Asllani

: 1. Muric – 15. Vojvoda, 13. Am. Rrahmani-cpt., 3. Aliti, 23. Paqarada – 10. Zhegrova, 14. V. Berisha, 6. Rexhbecaj, 7. Rashica – 18. Muriqi, 11. Asllani Rezerve : 12. Bekaj, 16. Avdyli – 2. Hadergjonaj, 4. I. Krasniqi, 5. Dellova, 8. Muslija, 9. Albion Rrahmani, 17. E. Krasniqi, 19. Emërllahu, 20. Sahiti, 21. Rrudhani, 22. Selmani

: 12. Bekaj, 16. Avdyli – 2. Hadergjonaj, 4. I. Krasniqi, 5. Dellova, 8. Muslija, 9. Albion Rrahmani, 17. E. Krasniqi, 19. Emërllahu, 20. Sahiti, 21. Rrudhani, 22. Selmani Selecționer : Franco Foda (58 de ani)

: Franco Foda (58 de ani) ROMÂNIA : 1. Niță – 2. Rațiu, 3. Drăgușin, 15. Burcă, 11. Bancu - 18. R. Marin, 6. M. Marin, 10. Stanciu-cpt. - 20. Man, 19. Drăguș, 13. Mihăilă

: 1. Niță – 2. Rațiu, 3. Drăgușin, 15. Burcă, 11. Bancu - 18. R. Marin, 6. M. Marin, 10. Stanciu-cpt. - 20. Man, 19. Drăguș, 13. Mihăilă Rezerve : 12. L. Popescu, 16. Târnovanu – 4. Manea, 5. Ghiță, 7. Alibec, 8. Artean, 9. Pușcaș, 14. Hagi, 17. F. Coman, 21. Olaru, 22. Mitriță, 23. Sorescu

: 12. L. Popescu, 16. Târnovanu – 4. Manea, 5. Ghiță, 7. Alibec, 8. Artean, 9. Pușcaș, 14. Hagi, 17. F. Coman, 21. Olaru, 22. Mitriță, 23. Sorescu Selecționer : Mircea Lucescu (79 de ani)

: Mircea Lucescu (79 de ani) Stadion : „Fadil Vokrri”, Priștina

: „Fadil Vokrri”, Priștina Arbitru: Aliyar Aghayev (Azerbaijan) / A1: Zeynal (Azerbaijan)Zeynalov; A2:Akif Amirali (Azerbaijan)/ Arbitru de rezervă: Ingilab Mammadov (Azerbaijan) / Observator de arbitru: Michail Argyrou (Cipru) / Delegat UEFA: Andrey Medintsev (Bulgaria)

Cele două echipe au ieșit la inspecția gazonului. Puțină lume în tribune deocamdată. Muzică tare, care a acoperit huiduielile răzlețe pentru tricolorii care au ieșit pe teren.

Manea și Cristea au dat de Rrahmani și Krasniqi. S-au îmbrățișat și au vorbit preț de câteva minute

A sosit echipa națională a României. Fanii gazdelor huiduie de la distanță și strigă: “Țiganii”.

Oficialii FRF, Răzvan Burleanu, Mihai Stoichiță, Gino Iorgulescu, Vlad Munteanu și Felix Grigore, au ajuns acum la stadion în două mașini.

Cu aproape 3 ore înaintea meciului, de jur împrejurul arenei s-au strâns zeci de vânzători ambulanți. Printre semințe de dovleac, stegulețe cu Albania și Kosovo, vindeau și fumigene. La liber.

Alexandru Chipciu (35 de ani) și Iulian Cristea (30 de ani), ambii jucători la U Cluj, au fost cei doi jucători „sacrificați” de Mircea Lucescu pentru acest meci și nu au prins lotul.

Scandalul din 12 septembrie, pe Arena Națională: „Kosovo e Serbia”

România nu va avea susținători în această deplasare, din cauza sancțiunii UEFA după cele întâmplate la meciul de la București.

Conflictul dintre fanii români și cei kosovari a pornit anul trecut, pe 12 septembrie, meciul România - Kosovo (2-0) a fost întrerupt 40 de minute în prima repriză, pe Arena Națională

Cauza: fanii tricolori din peluză au aruncat torțe în spatele porții kosovarului Muric. Și, mai ales, au desfășurat un banner pe care scria „Basarabia e România, Kosovo e Serbia”.

Partida a continuat după 40 de minute de proteste. FRF a aflat consecințele o săptămână mai târziu, când a fost amendată cu 52.000 de euro, iar duelul cu Andorra s-a disputat pe 15 octombrie având numai copii sub 14 ani în tribune.

Mircea Lucescu despre...

...ce urmează : „Echipa a acumulat experiență la EURO, e motivată și dispusă să facă toate eforturile pentru o calificare la Mondial”

: „Echipa a acumulat experiență la EURO, e motivată și dispusă să facă toate eforturile pentru o calificare la Mondial” ...factorul extrasportiv la meciul de mâine : „Mă aștept la o atmosferă sportivă, indiferent ce își va permite să facă unul sau altul dintre suporteri. Meciul se joacă pe teren. Mă aștept să nu fie incidente, să fie fair-play. Nu-mi fac griji”

: „Mă aștept la o atmosferă sportivă, indiferent ce își va permite să facă unul sau altul dintre suporteri. Meciul se joacă pe teren. Mă aștept să nu fie incidente, să fie fair-play. Nu-mi fac griji” ...ce a găsit la națională : „Am întâlnit un grup bun, disciplinat, atent, dar nu e suficient, mai trebuie ceva în plus pentru a face un salt. Vom vedea în ce măsură vom reuși, depinde de ei. Eu sunt aici ca să-i ajut cu sfaturi, cu experiență, cu antrenamentele mele, care diferă destul de mult”

: „Am întâlnit un grup bun, disciplinat, atent, dar nu e suficient, mai trebuie ceva în plus pentru a face un salt. Vom vedea în ce măsură vom reuși, depinde de ei. Eu sunt aici ca să-i ajut cu sfaturi, cu experiență, cu antrenamentele mele, care diferă destul de mult” ...grupul unit : „Media de vârstă e de 25-26 de ani, cei care au crescut împreună la tineret și au promovat împreună. Au în fața lor o perioadă favorabilă performanței”

: „Media de vârstă e de 25-26 de ani, cei care au crescut împreună la tineret și au promovat împreună. Au în fața lor o perioadă favorabilă performanței” ...cum se simte din nou ca selecționer : „M-am adaptat rapid, e ca și cum aș fi fost permanent aici. Nici nu putea fi altfel. Spiritul meu a rămas destul de tânăr ca să pot să cobor la nivelul lor”

: „M-am adaptat rapid, e ca și cum aș fi fost permanent aici. Nici nu putea fi altfel. Spiritul meu a rămas destul de tânăr ca să pot să cobor la nivelul lor” ...Ianis Hagi : „Pe Ianis îl vor toate echipele din România. Trece printr-un moment mai dificil, dar sunt convins că va reuși să-l depășească, iar noi trebuie să-l ajutăm. El s-a antrenat permanent, cu un preparator”

: „Pe Ianis îl vor toate echipele din România. Trece printr-un moment mai dificil, dar sunt convins că va reuși să-l depășească, iar noi trebuie să-l ajutăm. El s-a antrenat permanent, cu un preparator” ...Adrian Rus : „Am vorbit cu Pippo Inzaghi despre Adrian Rus, m-a invitat și la un meci. Va rămâne la Pisa, are încredere în el”

: „Am vorbit cu Pippo Inzaghi despre Adrian Rus, m-a invitat și la un meci. Va rămâne la Pisa, are încredere în el” ...Horațiu Moldovan : „Moldovan m-a rugat să-l las, vrea să devină titular. Și eu vreau asta. Are nevoie de timp pentru a se antrena cu echipa, deoarece de-asta n-a fost titular. Decât să fie rezervă aici, mai bine să fie titular la Sassuolo, să avem un portar care evoluează meci de meci într-un campionat puternic. Nu regret absolut deloc. Și-a dat seama că ar fi fost rezervă la națională. Am vorbit și cu antrenorul lui. Îl așteaptă să joace. A fost decizia mea, dacă-l forțam, venea. Prefer să am o relație umană și să rezolvăm problemele”

: „Moldovan m-a rugat să-l las, vrea să devină titular. Și eu vreau asta. Are nevoie de timp pentru a se antrena cu echipa, deoarece de-asta n-a fost titular. Decât să fie rezervă aici, mai bine să fie titular la Sassuolo, să avem un portar care evoluează meci de meci într-un campionat puternic. Nu regret absolut deloc. Și-a dat seama că ar fi fost rezervă la națională. Am vorbit și cu antrenorul lui. Îl așteaptă să joace. A fost decizia mea, dacă-l forțam, venea. Prefer să am o relație umană și să rezolvăm problemele” ...Alex Mitriță: „Nu știu de ce se face atâta caz cu Mitriță. E foarte tehnic, joacă bine și eficient meci de meci. E timid, emoțional, e nevoie să discuți altfel cu el. Am vorbit dimineață cu el, mi-a promis că nu se va mai întâmpla niciodată, ce i se va cere, aia va face. Sper să avem un meci al naționalei pe stadionul din Craiova și să joace în fața suporterilor lui. Merită convocarea, e vorba de valoare”

Antrenamentul oficial al României a fost întrerupt de o fumigenă

Chiar când jucătorii ieșeau pe teren la ședința de pregătire, o fumigenă galbenă a fost aruncată în peluză, proiectată din afara arenei.

La fața locului s-a creat agitație, iar fotbaliștii români au fost trimiși înapoi la vestiare, din motive de securitate.

„Il Luce” nemulțumit de gazon

Tehnicianul de 79 de ani nu s-a putut abține și imediat s-a aplecat pentru a smulge câteva fire de iarbă, vizibil deranjat.

De aproape, se poate vedea ușor că terenul nu-i foarte bine prins, având “țesătura” hibridă rară, motiv pentru care se și vede pământul. Gestul l-a repetat și la minutele de încălzire ale echipei.

Semn că nu-i deloc mulțumit. Ce se vede la distanță e bine, însă de aproape și când e încercat e diferit.

Franco Foda: „Ne-am pregătit foarte bine!”

Franco Foda a fost coleg la Bayer Leverkusen cu ex-internaționalul român Ionuț Lupescu, dar spune că nu l-a sunat în această perioadă pentru a-i cere informații.

„Mă știu foarte bine cu Lupescu, dar nu l-am sunat să-i cer informații. Avem suficiente surse de informare pentru a analiza jocul României. Avem la dispoziție și meciurile de la Euro 2024.

Îl știu bine pe Lucescu, de la Galata și de la Șahtior. La naționala României s-au schimbat acum lucrurile după EURO, e un nou antrenor și știm ce avem de făcut pentru a obține victoria”, a declarat Franco Foda, la conferința de presă.

Rrahmani și Krasniqi sunt acum la Sparta Praga. Am discutat și cu ei, și cu restul jucătorilor pentru a pregăti cum trebuie meciul cu Romania. Le știm detaliile ofensive, defensive, strategiile de contraatac. Ne-am pregătit foarte bine Franco Foda

