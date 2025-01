Ladislau Bölöni, în lacrimi Tehnicianul a fost premiat în Ungaria: „Am reușit să fiu un maghiar onest și un cetățean român corect”

Ladislau Bölöni (71 de ani) a fost premiat la Gala Sportului Maghiar pentru performanțele din cariera sa.

Celebrul antrenor a fost aplaudat de întreaga sală din Opera de Stat Maghiară din Budapesta.

Bölöni este liber de contract din vara lui 2024, după ce s-a despărțit de Metz, formație pe care a antrenat-o timp de doi ani.

Ladislau Bölöni, în lacrimi după ce a fost premiat în Ungaria

Deși nu a activat ca fotbalist în Ungaria și nici nu a antrenat vreo echipă din această țară, „Loți” Bölöni a fost premiat de Asociația Presei Sportive din Ungaria pe fondul rădăcinilor sale etnice.

„Este emoționantă această primire. Privind înapoi la cariera mea, simt că am reușit să fiu, în același timp, un maghiar onest și un cetățean român corect.

Nu am reprezentat niciodată culorile maghiare, dar poate totuși am făcut ceva pentru ele. Ceva ce am reușit să realizez prin genele și educația mea. Să păstrez cele două puncte deasupra literei «o»”, a declarat Bölöni la eveniment, potrivit m4sport.hu.

102 meciuri a bifat Bölöni pentru naționala României, locul 5 ca număr de selecții

Wenger, mesaj pentru Bölöni: „Moștenirea ta va rămâne pentru totdeauna”

Momentul a fost presărat de emoții și după un mesaj video pentru Bölöni, chiar de la fostul mare antrenor al lui Arsenal, Arsene Wenger.

„Dragul meu Laszlo, vreau să te felicit pentru premiul primit pentru întreaga carieră. Aş vrea să scot în evidenţă atitudinea ta impecabilă, pasiunea pentru joc și curiozitatea.

Moştenirea ta va rămâne pentru totdeauna. Vorbim de admiraţie şi respect. În numele fotbalului, îţi mulţumim pentru ce ai făcut şi sper că ne vom vedea în curând!”, a transmis Arsene Wenger, potrivit as.ro.