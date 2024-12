„Lamine Yamal, nr. 1 pentru mulți ani”  Jorge Mendes, încântat de evoluția starului de la Barcelona. Ce spune despre paralela cu Messi și Ronaldo

Jorge Mendes (58 de ani), impresarul lui Lamine Yamal (17 ani), este extrem de încrezător că tânărul star al Barcelonei va avea un viitor strălucit.

Mendes e de părere că Yamal are multe de învățat din disciplina lui Messi sau a lui Cristiano Ronaldo.

Jorge Mendes: „A depășit toate așteptările”

Pentru impresar, Yamal este la un nivel foarte ridicat în ciuda vârstei fragede, iar Barcelona va avea „numărul 1” în echipă mulți ani de acum încolo.

„Este foarte bun, anul trecut a arătat că este una dintre figurile principale, dacă nu chiar cel mai bun din fotbalul european.

A depășit toate așteptările, are un talent unic, mai talentat decât oricine. Este încă foarte tânăr, dar are un viitor mare în față și toate condițiile pentru a reuși la cel mai înalt nivel și pentru a fi numărul unu”, a declarat Mendes, pentru mundodeportivo.com.

Jorge Mendes: „Cristiano și Messi pot fi exemple pentru el, dar nu vreau să-l compar cu ei”

Mendes nu vrea să pună presiune pe Yamal și refuză comparațiile cu jucători legendari de talia lui Messi sau Ronaldo, însă crede că modul în care ei și-au construit carierele poate fi un exemplu ideal pentru fotbalistul de la Barcelona.

„Cred că Cristiano este un bun exemplu pentru Lamine și pentru toți tinerii, pentru tot ce a realizat, un nivel pe care aproape nimeni nu l-a atins. Astăzi are aproape 1.000 de goluri, a realizat ceva ce nimeni nu a mai reușit.

Lamine are un bun exemplu, nu doar pe teren, ci și în afara terenului, modul în care Cristiano și-a construit cariera și care, la aproape 40 de ani, continuă să concureze. Este un foarte bun exemplu.

Lamine, cu calitatea pe care o are, dacă nu greșește și știe bine ce are de făcut, și cred că este conștient de toate responsabilitățile sale, are toate condițiile pentru a reuși la cel mai înalt nivel al fotbalului mondial. Nu văd pe nimeni altcineva ca el în ceea ce privește talentul. Este numărul 1.

Cristiano și Messi ar trebui să fie două exemple pentru el, nu pentru a-l compara, ci pentru că au trăit doar pentru fotbal”, a mai adăugat Mendes.